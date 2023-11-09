陳子玄老公正臉曝光！人品、身分被起底 李燕腿軟：是我9年老友
32歲本土劇女星陳子玄2019年和演員陳麒凱（原名陳建隆）離婚，本月4日突然宣布再嫁大8歲電視圈男友江先生，不過至今都只秀出老公側臉，讓人好奇男方廬山真面目。陳子玄的好友李燕昨（8）日在粉專公開江先生的正面照，驚訝透露對方是她認識9年的老朋友，「身處美女如雲的環境依然守身如玉，得知是我認識的國瑋，我竟然安心了不少...」
記者楊穎軒／綜合報導
李燕表示，前幾天中午剛睡醒滑著手機，看到陳子玄和江先生閃婚的新聞瞬間清醒，報導說小倆口祕戀半年閃婚，自己不禁腿軟，傳訊息恭賀陳子玄，她說再和「我先生國瑋」送喜餅過來，「國瑋？！江先生？！我認識一個叫國瑋的人啊，剛好他也姓江...什麼？！江國瑋，那是我朝夕相處的老朋友啊！」
見面當天，李燕和陳子玄夫妻暢聊一個下午，李燕揭開江國瑋讓陳子玄點頭再婚的原因，指老友長得一臉誠懇，工作態度謹慎認真，處在美女如雲的演藝圈也沒有被誘惑，「這個男人真不錯，在我認識的9年中真的是負責、貼心、好脾氣、零負評、有責任感的人，如果你也認識他，真的會喜歡這個人，他配子玄剛剛好，完全互補！」
李燕後來得知，陳子玄和老公認真地談兩年的戀愛，確定彼此心意、認清雙方差異還願意攜手共度未來，直呼：「真的不容易，不論是子玄還是國瑋都有各自要克服妥協的部分，好戲才要上場而已，我跟他們約定一年後公司再見，希望他們還是一如既往的相愛！」