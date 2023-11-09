雙11優惠！樂天訂房11/11~13竟下殺至3折 KKday大阪機票8499元起
訂房網站因應雙11推出優惠！日本線上訂房品牌「樂天旅遊」，即日起至11月21日於線上訂房平台推出預訂最低52折優惠，可下訂超過2,000家日本各地飯店。另有「平台獨家8折優惠券」，參與優惠券折扣方案的飯店最低下殺6折，合併使用最多可享48折。尤其11月11～13日三天加碼祭出100張「平台快閃5折優惠券」，竟搭配飯店折扣一併使用，最低可享原價3折以下。KKday也於今（9）日~11月12日推出「瘋玩旅遊節」線上旅展第三波，其中，今（9）日中午12點可開搶大阪五日來回機票，每人8,499元起。
記者葉盛耀/綜合報導
日本觀光廳於十月底公佈了2023年7月至9月期間，訪日的外國遊客消費趨勢進行調查，調查結果顯示，台灣旅客消費力驚人，總消費金額高達2,046億日圓（約台幣450億元），雖冠軍位置在第三季被中國旅客超越，仍居全球訪日旅客中第二名，且總消費額較前一季增長17.7%。而在台灣人的旅行消費額中，住宿費就占了近整體旅行消費的30%，高達603億圓（約台幣132億元）。且不論是前季、或最新一季的統計資料，都顯示台灣旅客和他國旅客相較，台灣人的每晚住宿費是平均最低，推估住宿飯店的性價比為許多台灣旅客所重視，也更擅長透過旅遊資訊尋找優惠房源。
樂天旅遊今年也特別祭出目前在台規模最大折扣活動，攜手日本近萬家住宿上架平台，更有超過2,000家飯店加入折扣優惠，從星級飯店、商務飯店至溫泉度假村。陳忠豪經理補充說明：「這次樂天旅遊提供如此大規模的折扣實屬難得，如果將限時加碼的『平台快閃5折優惠券』、折扣方案中最低下殺52折的飯店搭配使用，會員在預訂時最低可享低於3折優惠！考量農曆春節與清明連假將迎來一波赴日旅遊高峰，本次優惠的使用期限延長至明年五月底止。」
KKday也於今（9）日~11月12日推出「瘋玩旅遊節」線上旅展第三波，強打雙11限定優惠，精選日本、韓國、泰國、歐美等地一日遊、多日遊與體驗行程，以及國內租車、北中南一日遊、人氣景點商品，推出111元、1,111元的限定優惠價，並持續推出「每日瘋搶秒殺」、「週週抽豪禮」、「APP限定折扣」三大優惠活動。
活動期間KKday加碼推出秒殺優惠機票，今（9）日中午12點開搶，大阪五日來回機票每人8,499元起，11月11日當日中午12點開搶韓國清州五日來回機票5,888元起，晚間18點則可搶購峇里島五日迷你小包團，兩人就可成行，每人售價29,999元起，再推出限量1,000元折扣，過年想出國，則推薦度假勝地，富國島五日機加酒優惠，雙人報名再折2,000元，每人售價18,999元起。