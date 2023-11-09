仲尼傳溺斃離別辣妻卡琳娜 2人相遇也在海邊「浪漫地變傷心地」
大陸知名Coser仲尼與烏克蘭籍的卡琳娜是夫妻，去年8月傳出仲尼偷吃的醜聞，好不容易兩人挺過婚變危機，近期去峇里島度假，沒想到卻在昨（8）日驚傳仲尼在海邊游泳時溺斃，消息一出震驚各界。其實仲尼過去曾與卡琳娜拍攝過一段影片，透露兩人就是在海邊相遇，無奈浪漫的相遇之地如今成了傷心地。
記者吳雨婕／綜合報導
仲尼曾把與卡琳娜相遇的故事拍成影片，影片中都是由卡琳娜進行獨白，一開始卡琳娜提到，自己好像選錯了季節來到中國，也不喜歡超市裡的海鮮，喜歡在深夜獨處，身為油畫師的卡琳娜，在準備離開中國前，來到海邊畫畫，遇到了仲尼，仲尼走到她身旁坐下，分享了許多中國古代故事，讓她開心不已，卡琳娜還稱讚仲尼的聲音很溫柔。在海邊的畫面非常唯美，搭配影片中RADWIMPS的歌曲〈スパークル〉，恰好把兩人浪漫的相遇故事，襯托的更佳有氣氛。
據陸媒報導，仲尼溺斃的消息傳出後，仲尼的公司員工聯繫不上本人，也沒有卡琳娜的聯絡方式，仲尼與卡琳娜住的飯店業者則透露，仲尼、卡琳娜是在6日晚上入住，隔天去海灘玩水，沒想到卻聽聞男方失蹤，目前噩耗尚未被證實，但已經引起各界的關注。