蕾菈夫婦事件感慨台灣毒品氾濫 侯友宜要設緝毒組向毒品宣戰
國民黨總統參選人侯友宜今在彰化參拜廟宇時，於神明面前提出治安政見，宣佈若當選將成立緝毒署，他舉近來網紅Joeman、蕾菈夫婦吸毒事件為例，指毒品氾濫已成全民最痛惡的事，未來將從校園源頭嚇阻、打擊幫派販毒、修法嚴懲、串連國際刑警組織、購買儀器查緝新興毒品等5大面向做起。
記者顏幸如／彰化報導
侯友宜今（9）日白天行程全在彰化，上午到溪湖福安宮參拜，中午在溪湖品嚐名店的羊肉爐。他在廟口發表自己的治安政見，宣布若當選將成立緝毒署。他指出民進黨一直無法處理好治安，大家最討厭毒品，他一定要向毒品宣戰，從青少年問題到台灣組織幫派全面反毒。
侯友宜說，校園毒品氾濫的情形很嚴重，為了從源頭管理，要成立專責單位緝毒署打擊毒品。他指出美國成立緝毒局已經50年，全世界都是專業單位，不像台灣分散在警政署、海巡署、調查局等單位，應該從教育單位、源頭就嚇阻。
其次是打擊幫派組織販毒；第三是修法嚴懲、司法從重量刑。他指出很多販毒行為被輕判，沒受到教訓之後繼續做，因此他主張從重量刑。
四是串連國際刑警組織，遏阻境外毒品，他舉近來網紅Joeman、網紅蕾菈夫婦吸食2級毒品大麻事件，向警方表示從網路購買、泰國進來的，侯友宜感慨在台灣這麼簡單就可以拿到毒品、境外這麼容易可以夾帶，未來要阻絕毒品進到台灣，必須和國防刑警組織合作。五是購買儀器，查緝新興毒品，他表示很多毒品製成糖果咖啡包，第一線警察沒有專業器材根本無從判斷，因此要大量提供器材、好的配備給警察單位。