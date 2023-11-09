仲尼曾拒絕郭富城老婆示愛、被爆偷吃 正妹妻卡琳娜扮五條悟爆紅
大陸網帥仲尼（Johnny、本名黃小灃）五官俊美、身材精實，微博註銷前坐擁544.5萬粉絲，8日傳出在峇里島溺水身亡，享年34歲，他生前曾婉拒郭富城老婆方媛示愛，與扮五條悟走紅的烏克蘭知名美女Coser卡琳娜（本名Karina Melnichuk）結婚7年，育有一女，兩人才攜手度過男方出軌風波，看似出國度假挽救婚姻，仲尼卻意外離世，卡琳娜悲痛的心情難以想像。
記者楊穎軒／綜合報導
卡琳娜的名氣大於仲尼，微博200多萬粉絲雖然少於老公，但IG追蹤數超過75萬，粉絲來自世界各地，仲尼還不到5000人追蹤，多數人都是透過卡琳娜認識仲尼，身高185公分的仲尼與188公分卡琳娜身材高䠷，都有高顏值，外貌登對，仲尼出版過《謝謝你曾來過我的世界》、《如果還能再見你》等書籍，俊帥又有才氣，曾在戀愛真人秀《非常完美》當面拒絕郭富城現任老婆方媛的告白。
30歲卡琳娜一張洋娃娃五官和魔鬼身材宛如從漫畫走出來，畢業於烏克蘭美術學院的她，發揮所長，挑戰動漫人物扮像，代表作有《灌籃高手》流川楓、《光與夜之戀》查理蘇、《咒術迴戰》五條悟等，不僅妝髮、服飾還原度高，連氣質和神韻也貼近角色，雌雄莫辨，被譽為Cosplay頂級玩家，其他身分還有美妝網紅、畫家。
仲尼去年8月被爆出背著卡琳娜多次外遇，愛妻人設全毀，卡琳娜知情後精神崩潰送急診治療，一度被醫生診斷有輕生風險，夫妻倆宣布暫停所有工作並刪除百萬帳號，後來又合體拍影片，仲尼稱「人一生都會做錯事」，但否認和女網紅有染，對方只是前女友，卡琳娜則說：「每個人都擁有傷疤。但我不打算談論我的傷疤。」
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