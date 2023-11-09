考公職人數大減56%！一天上班15小時　過來人列5大壓力：活在地獄

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一名女網友日前在Dcard發文苦勸有志考公職的人三思，因為公職不只是條不歸路，曾經激動到不可置信上榜的她，如今只剩活在血汗地獄的感受，還有立刻離職的激動，她列出5點「不推公職」的關鍵原因。
一、超長工時無法檢舉
首先，大家最期盼的朝九晚五，她卻說，「實際上不是每個機關都可以，某些機關根本地獄」，有開不完的會，遇到整天在外的會議要到5點才能回辦公室處理事情，且慣老闆充斥各機關，許多人「1天上15小時班，一半拿去付計程車錢，還不能檢舉慣老闆，因為公務員不適用勞基法」，就連1999為民服務電話，也常被不爽但無處發洩的民眾找碴跟罵人。
二、民代嘴臉前後不一
網友表示，以前看到民代在拜票時腰彎的很低，很謙讓，形象很好，所以把票投給他，當公務員後卻常常被議員叫去辦公室罵，中午要資料要下班前給也是有的，好像當大家都沒有其他公務要處理，資料不用整理，公文送出去就可以一秒蓋章，給不出來就被威脅刪預算。
三、只想自己的民眾
網友指出，一些覺得會吵就有糖吃的民眾，不只會提出違法、有違公平的訴求，還會透過民代或高層施壓，讓公務員很痛苦。
四、長官價值觀
網友感嘆，這幾年觀察到第4個、也是非常嚴重的問題，真的有能力想做事的長官通常都會先被冷凍，因為不會順服民代無理要求，或跟上層長官辯駁；會職場霸凌或讓部屬揹黑鍋的長官，因為在高層面前表面效度好，通常容易一路高升。
五、隨時應變新聞事件
最後一個則是讓公務員的假日不是假日的「隨時應變新聞事件」，網友提到，地方政府或基層公務員最慘，假日遇到突發事件要馬上給回應，長官line一敲，都要馬上處理，與民眾生命安全有關的，立即處理責無旁貸，「但假日常處理雞毛蒜皮小事，久了誰不心累？」
網友指出，現在有部分公務員真的活在地獄之中，「超時工作到10、11點，沒有尊嚴的被辱罵，事情處理不完或怕達不到預期的焦慮感，這是公務生活的日常」，更重要的是，當年覺得多吃苦沒關係，「但當自己越認真越努力做事，反而被罵更兇，就真的覺得不如歸去了」。
Dcard文章一出也引起迴響，不少公職網友心有戚戚焉，「刁民真的越來越多了」、「我每天幾乎都是12小時起跳」；也有人鼓勵說「領多少錢做多少事」、「鄉下的戶政會相對好一點，我家這邊的戶政都一到5點就馬上下班」。