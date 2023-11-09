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李多慧「今年最後一舞」哭慘了！哽咽：不捨台灣　落淚畫面好心疼

▲李多慧昨日迎來今年最後一舞，結果哭慘了，面對貼心又溫暖的粉絲們一度哽咽落淚，非常不捨台灣，畫面讓人好心疼。（圖／Rakuten #82 李多慧 DahyeLee 이다혜 後援會授權提供）
▲李多慧昨日迎來今年最後一舞，結果哭慘了，面對貼心又溫暖的粉絲們一度哽咽落淚，非常不捨台灣，畫面讓人好心疼。（圖／Rakuten #82 李多慧 DahyeLee 이다혜 後援會授權提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

韓國啦啦隊女神李多慧自今年3月加盟樂天女孩後，人氣突破天際，更在台灣掀起一股李多慧風潮，親民又活潑的個性，無論男女都超級愛她，轉眼間長達8個多月的球季即將結束，李多慧昨（9）日也迎來她最後一場應援，貼心的粉絲們還特地舉辦小小歡送會，這讓一向愛笑的李多慧忍不住哽咽落淚。

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昨日台灣大賽G4，迎來樂天桃猿今年最後一場主場賽事，同時也是李多慧最後一場表演，雖然最終球隊不幸以1:4輸給味全龍，戰線重新拉回天母，但場邊依舊熱鬧不已。原來李多慧的粉絲們特別舉辦小小的歡送會，大家手持Q版的李多慧卡片，還送了一束美麗的玫瑰花束給李多慧，上面還寫了好多祝福話語。

▲李多慧最後一舞。（圖／樂天女孩FB）
▲許多粉絲一起歡送李多慧，希望明年李多慧還會在台灣。（圖／樂天女孩FB）
溫馨的畫面也讓李多慧忍不住邊笑邊落淚，似乎好捨不得離開台灣。有熱愛李多慧的網友@yuwei._0609就特別拍下李多慧可愛說再見的片段，只見李多慧發出「嗚~」的聲音，淚水在眼眶不停打轉，雖然試圖想止住淚水，但還是不爭氣的流下來，讓人覺得心疼又可愛。

據了解，李多慧原定周五回到韓國，準備周六周日的工作行程，但因太捨不得台灣，很有可能周五會現身天母棒球場與球迷們一同應援。另據YouTube「WeAre」頻道表示，李多慧賽後接受訪問說到，她非常感謝大家的應援，很愛大家，但講到這裡又開始難過了。

▲李多慧最後一舞。（圖／李多慧粉絲@yuwei._0609 IG授權提供）
▲李多慧收到花束後相當不捨。（圖／Rakuten #82 李多慧 DahyeLee 이다혜 後援會授權提供）
（圖／李多慧粉絲@yuwei._0609 IG授權提供）
▲李多慧試圖不想哭，但眼淚還是流下來了，超級可愛。（圖／Rakuten #82 李多慧 DahyeLee 이다혜 後援會授權提供）
▲李多慧最後一舞。（圖／李多慧粉絲@yuwei._0609 IG授權提供）
▲李多慧說她，實在很不捨得台灣的粉絲，很想陪伴大家應援到最後一刻。（圖／Rakuten #82 李多慧 DahyeLee 이다혜 後援會授權提供）

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