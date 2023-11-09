合庫投信董事長遭爆接受海外招待　王鴻薇批：金管會接檢舉無作為

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王鴻薇再指，這個事件曾有吹哨者向金管會檢舉，但金管會調查時，合庫投信內部竟然有主管要求塗銷原簽呈，而金管會最後也以查無實據不了了之，王鴻薇更曝光原始簽呈。
王鴻薇直指，這些合庫投信爆料內容，包括簽呈資料、對話紀錄指證歷歷，資料證詞跨公司各部門，根據金管會的回覆資料109年9月1日、10月16日、及110年10月20日及111年1月26日都有接到檢舉信，內容就是檢舉合庫投信行銷長接受海外投資顧問BNY Mellon招待出國及收受回扣等情事。
王鴻薇再指，結果卻是步查核結果未發現具體違規事證，更加讓基層不滿，才會讓合庫投信不同部門都有人出來爆料，合庫內部管理問題重大，要求金管會重啟調查，才能平息眾怒。
王鴻薇說明，合庫投信過去海外投資顧問長期被Insight（紐約梅隆銀行BNY Mellon子公司）把持，十年內12筆基金就佔了6筆，而且每年幾乎都要支出三、四千萬給紐約梅隆銀行子公司insight，光是今年解約的三檔基金顧問就要省下1400萬，合庫投信投研處內部早就對該公司相當不滿，當時「合庫投信六年到期新興市場債券基金」傳出又要與Insight簽約讓基層炸鍋，才讓很多廠商前往報告比價，包括「美國霸菱集團Barings」、「法國外貿銀行Ｎatixis」、「香港東方匯理Ａmundi」等公司，而且當時一度打算決議讓最便宜的「美國霸菱集團」接案。
王鴻薇質疑，這中間是否有對價關係，金管會不查嗎？而今年以來，合庫相關子公司頻頻爆發弊端，原董事長雷仲達繼續高升，這些案子是不是有特定人壓下來，金管會也不聞不問。