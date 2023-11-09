魔鬼剋星回來了！蟻人保羅路德忙抓鬼還要拯救世界 全新反派登場
經典喜劇片《魔鬼剋星》新作《GHOSTBUSTERS：冰天凍地》今（9）日釋出首支預告，上一集中的原班人馬再度回歸，拯救即將結凍的世界，「蟻人」保羅路德將帶領，新世代青少年魔鬼剋星《怪奇物語》芬恩伍法德、《驚奇隊長》天才童星麥肯娜葛瑞絲，回到抓鬼起源地紐約，展開另一場刺激的動作冒險，全新邪惡反派即將現身。
記者黃雅琪／綜合報導
於80年代推出的《魔鬼剋星》系列電影，至今仍是風靡全球的經典動作冒險喜劇，首集電影甚至還被「美國電影學會」選進「百年百大喜劇電影」榜上，奇幻的世界觀和充滿喜感的主角群，不管是大人和小孩都看得很開心。
電影中各種抓鬼武器像是粒子發射器和質子背包，至今都還是萬聖節裝扮的熱門道具，一臉無辜又胖嘟嘟的棉花糖寶寶，和貪吃愛搗蛋的史萊姆，更是深受小朋友們的喜愛，這些鬼可愛的模樣也為這部經典「鬼片」帶來完全不一樣的面貌。
2021年推出的《魔鬼剋星：未來世》，在萬眾矚目下繳出漂亮的成績單，在致敬與傳承經典系列上做到完美的平衡，幾位年輕演員的個人魅力與電影高潮迭起的劇情，讓新舊影迷都看得很滿意，在爛番茄評論網上更獲得94％的觀眾好評。
《GHOSTBUSTERS：冰天凍地》預告片中，魔鬼剋星將面臨另一場世界毀滅的危機，紐約炎熱的夏天卻發生地面刺出冰柱的詭異現象，致命寒顫能夠瞬間把人的血管凍結、凍斷骨頭，全新的神祕邪惡反派即將現身！《GHOSTBUSTERS：冰天凍地》將於2024年4月3日正式上映。