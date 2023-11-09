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大選維安偵爆犬超吸睛！抗噪耳罩與美軍同級不怕造勢鞭炮聲

▲國安局舉行安維8號成軍典禮，憲兵指揮部所屬的偵爆犬亦納入編組，負責偵檢造勢會場有無爆裂物。偵爆犬戴抗噪耳機能夠避免鞭炮等聲音干擾。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.09）
▲國安局舉行安維8號成軍典禮，憲兵指揮部所屬的偵爆犬亦納入編組，負責偵檢造勢會場有無爆裂物。偵爆犬戴抗噪耳機能夠避免鞭炮等聲音干擾。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.09）

記者呂炯昌、葉政勳／台北報導

為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局今（9）日舉行「安維8號」成軍典禮，除保護候選人維安特勤人員結訓外，更展出各式維安裝備，憲兵指揮部偵爆犬小組也納入維安編組，現場偵爆犬配戴與美軍同規格的抗噪耳罩，能有效降低50%的噪音，避免被造勢會場的舞台、鞭炮等噪音干擾。

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國安局特勤中心上午在大直特勤中心基地舉辦成軍典禮，由國安局長兼指揮官蔡明彥擔任主持人，為保護正副總統候選人安全，「安維8號」編組3+1組，也就是3組候選人、1預備組，人力約220人，包括16名女性特勤人員，每組各4人。

憲兵指揮部偵爆犬小組也納入維安編組中，軍犬分隊編組領犬員及偵爆犬，針對相關參選人前往場所執行偵檢任務，目前共有11隻偵爆犬待命，皆為拉布拉多犬，具有良好的嗅覺，能夠有效偵測C4、TNT及黑色火藥等爆材，為各國常見的工作犬。

「安維8號」成軍典禮現場的偵爆犬均配戴「抗噪耳罩」與「鞋子」，現場領犬員說明指出，偵爆犬戴的抗噪耳罩能夠降低50%噪音，避免偵爆犬遭到造勢會場的舞台、鞭炮等噪音干擾而影響執勤精確度，抗噪耳罩也是美軍同規格配備，確保軍犬在搭乘軍機時不會受到噪音干擾，而鞋子則是避免犬隻在光滑地免打滑。

▲總統維安偵爆犬穿鞋子避免在光滑地免打滑。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.09）
▲總統維安偵爆犬穿鞋子避免在光滑地免打滑。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.09）

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