華視總經理離職還能發布人事令？國民黨團批：公廣集團內控失靈

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「胡元輝董事長、徐秋華總經理，必須對國人說明，你們是有多強的能力，能夠同時勝任和治理公視與華視」。李德維質疑，身兼董事長與總經理，每月的薪資與福利又是如何分配，難道中華民國的媒體業，竟然需要胡元輝與徐秋華，分別兼任公視與華視董事長、總經理，是不是中華民國的媒體圈，放眼望去沒有其他人的能力比兩位強，更適合、更能勝任華視董事長跟總經理嗎？
李德維表示，公視是國家公共電視系統，董事長與總經理是公共電視治理的靈魂人物，若又去兼任商業電視台華視的董事長與總經理，建議胡元輝、徐秋華好好思考。李德維也提醒，「主管機關文化部要注意，底下的公廣集團正在亂搞」。
國民黨立委林為洲表示，華視從莊豐嘉擔任總經理開始，出了很多包，內控出了大問題，人事一再更迭，近期，華視再次發生令人驚奇的案件，已經在10月12日離職的總經理藍宜楨，居然在同月16日發布新聞節目部企畫製作中心副主任的人事命令，或許是內部突然發現出包了，趕緊再補發布由公視總經理兼代華視總經理徐秋華署名的人事命令。
林為洲質疑，「一個聘任人事命令，在同天由前後任總經理同時發布，這不是內控出問題，什麼才是？」
林為洲指出，如果藍宜楨是在同一天辭職又發布人令，或許外界還可以接受是交接空檔，但已經過了4天，還是用藍宜楨前總經理署名發布人令，只能說華視出包再添一樁，而華視一再出包，身為上級單位的公廣集團難道就沒有責任？