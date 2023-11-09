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走出去！展現台南商業魅力 3次外地展售創千萬業績

▲2023台南購物節特約優質店家，以台南商圈為主軸推出「饗樂台南府城精選」商圈小旅行活動。（圖／台南市政府經發局提供）
▲2023台南購物節特約優質店家，以台南商圈為主軸推出「饗樂台南府城精選」商圈小旅行活動。（圖／台南市政府經發局提供）

記者張振興/台南報導

為形塑台南市商業多元魅力，提振消費經濟，台南市府經發局邀集本市商圈美食、伴手禮等業者至外縣市辦理3場次饗樂台南展售活動，創近1100萬元營業額佳績，同時配合2024台灣燈會辦理燈會伴手禮徵選，將台南好物推廣到外地，預計將帶動年底另一波消費高峰。

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經發局局長林榮川說，市府為行銷台南各地優質景點，結合「2023台南購物節」特約優質店家，以台南商圈為主軸推出「饗樂台南府城精選」商圈小旅行活動，預計於10及11月推出三場次商圈特色小旅行，結合店家、產業特色及觀光資源進行深入導覽，即日起開放線上報名，名額有限，歡迎民眾踴躍報名。


另因應明年台灣燈會在台南，辦理台灣燈會伴手禮徵選，徵選類別有分美食、文創藝品及生活用品三類，第一階段報名踴躍，共計將近300件在地特色商品踴躍投件，並於9月25日發布記者會公告百大燈會推薦商品，經發局表示目前進入到第二階段設計稿徵件，最終將選出30件商品，獲選為2024台灣燈會現場販售「燈會指定伴手禮」。

▲2024台灣燈會舉辦伴手禮徵選，最終將選出30件商品，獲選為2024台灣燈會現場販售「燈會指定伴手禮」。（圖／台南市政府經發局提供）
▲2024台灣燈會舉辦伴手禮徵選，最終將選出30件商品，獲選為2024台灣燈會現場販售「燈會指定伴手禮」。（圖／台南市政府經發局提供）
經發局進一步補充，今年透過爭取經濟部計畫，除了26個商圈獲選活絡商圈振興補助1194萬元，積極打造商圈特色外；在街區店家升級轉型爭取部分，本市共有11處商業街區獲選補助資格，獲補助數量位居全國第一，展望下半年，台南購物節起跑，串聯百貨賣場、商圈、特色店家、飯店、觀光工廠等業者，推出了各式各樣精彩的活動內容，12月「東橋野餐生活日」以及「海安商圈聖誕節」等，除了商圈系列特色市集活動以外，亦在百貨周年慶期間，規劃辦理共6場發票登錄推廣活動，以及週週抽、月月抽等抽獎活動，盼活絡本市商業及增加消費，帶動年底另一波消費高峰。

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