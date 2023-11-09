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芭芭拉史翠珊不滿Siri唸錯名字！打電話向庫克抱怨「發音秒正確」

▲芭芭拉史翠珊不滿Siri唸錯她的姓氏，打電話給庫克抱怨，發音立刻變正確。（圖／美聯社）
▲芭芭拉史翠珊不滿Siri唸錯她的姓氏，打電話給庫克抱怨，發音立刻變正確。（圖／美聯社）

記者楊穎軒／綜合報導

81歲美國傳奇巨星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）近日上節目宣傳回憶錄時，透露她受夠蘋果語音助理Siri老是把自己的名字唸錯，便直接打電話向首席執行長庫克（Timothy Donald Cook）抗議，對方得知後立刻修正，芭芭拉史翠珊笑說：「這就是成名的好處之一！」

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▲芭芭拉史翠珊近來接受各大媒體專訪，宣傳回憶錄《我的名字是芭芭拉》（暫譯）。（圖／翻攝自Barbra Streisand臉書）
▲芭芭拉史翠珊（右）近來接受各大媒體專訪，宣傳回憶錄《我的名字是芭芭拉》（暫譯）。（圖／翻攝自Barbra Streisand臉書）
芭芭拉史翠珊日前接受英媒《BBC》專訪，主持人提起iPhone的Siri唸錯她的姓氏，芭芭拉史翠珊說：「我的姓氏是Streisand！裡面沒有Z的發音！就像沙灘上的「沙」（sand）一樣，如此簡單！」她說某天想著該怎麼改正這件事，索性致電向庫克抱怨，庫克立刻做出改善。

▲▼國寶級歌后芭芭拉史翠珊身兼演員、導演身分，曾拿下2座奧斯卡金像獎，2015年獲當時美國總統歐巴馬頒發象徵美國平民最高榮譽的總統自由勳章。（圖／美聯社、芭芭拉史翠珊推特）
▲▼國寶級歌后芭芭拉史翠珊地位崇高，即將全面從大眾視線退休。（圖／美聯社、Barbra Streisand臉書）
▲▼國寶級歌后芭芭拉史翠珊地位崇高。（圖／美聯社、Barbra Streisand臉書）
「提姆庫克太可愛了！他讓Siri改變了發音...我想這就是成名的好處之一」，芭芭拉史翠珊說道。芭芭拉史翠珊縱橫演藝圈一甲子，才華和作品橫跨影視歌，生涯共拿下兩座奧斯卡金像獎，包括終身成就獎在內的10座葛萊美獎、9座金球獎及5座艾美獎、1座東尼獎，2015年榮獲歐巴馬總統頒發美國公民最高榮譽總統自由勳章，她豪氣地說：「這是我的遺產（指回憶錄），我寫了我的故事，未來我不必再接受任何採訪。」

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