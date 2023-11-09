芭芭拉史翠珊不滿Siri唸錯名字！打電話向庫克抱怨「發音秒正確」
81歲美國傳奇巨星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）近日上節目宣傳回憶錄時，透露她受夠蘋果語音助理Siri老是把自己的名字唸錯，便直接打電話向首席執行長庫克（Timothy Donald Cook）抗議，對方得知後立刻修正，芭芭拉史翠珊笑說：「這就是成名的好處之一！」
記者楊穎軒／綜合報導
芭芭拉史翠珊日前接受英媒《BBC》專訪，主持人提起iPhone的Siri唸錯她的姓氏，芭芭拉史翠珊說：「我的姓氏是Streisand！裡面沒有Z的發音！就像沙灘上的「沙」（sand）一樣，如此簡單！」她說某天想著該怎麼改正這件事，索性致電向庫克抱怨，庫克立刻做出改善。
「提姆庫克太可愛了！他讓Siri改變了發音...我想這就是成名的好處之一」，芭芭拉史翠珊說道。芭芭拉史翠珊縱橫演藝圈一甲子，才華和作品橫跨影視歌，生涯共拿下兩座奧斯卡金像獎，包括終身成就獎在內的10座葛萊美獎、9座金球獎及5座艾美獎、1座東尼獎，2015年榮獲歐巴馬總統頒發美國公民最高榮譽總統自由勳章，她豪氣地說：「這是我的遺產（指回憶錄），我寫了我的故事，未來我不必再接受任何採訪。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請鎖定「NOW娛樂」粉絲專頁