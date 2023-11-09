世界級美景「一生必遊」退燒 高美濕地暑假遊客減半原因曝
曾被國外旅遊網站譽為「一生必遊一次」景點的高美濕地，疑似觀光熱潮退燒，今年暑假人潮竟比去年少一半以上，甚至創下人數新低紀錄。台中市議員楊典忠指出，胡志強市長時代成立的「高美濕地推動觀光跨局處小組」，在盧秀燕連任後被解散，原應在海線舉辦的國慶焰火等活動，也移到市區舉辦，加上公車減班、公共設施未完善，都是造成一生必遊之後，不會再去第二次的原因。
記者顏幸如／台中報導
台中高美濕地多年來都是熱門的台中景點，不僅被國際譽為「一生必遊之地」，更在世界七大天空之鏡中榜上有名，是令台灣人驕傲的世界級美景。但楊典忠指出，根據交通部觀光署資料，今年7月高美濕地觀光客為3萬7千多人次，比去年同月8萬7千多減少57%；今年8月3萬3千多人，比去年同月7萬3千多減少54%，更創下2018年統計以來，同期觀光客的新低紀錄。
楊典忠表示，台中縣市合併升格後，市長胡志強就任第一天就到高美濕地，認為高美濕地保護刻不容緩，保育、觀光、安全缺一不可，並在2011年成立跨單位專責小組；盧秀燕上任後也請當時的副市長令狐榮達定期召開「高美濕地整體發展跨機關研商會議」，卻在連任後的今年3月9日，高美濕地跨局處小組會議決議解除任務。
楊典忠說，高美濕地一直在面臨陸化、生態環境轉變等問題，且市府投入觀光活動資源不足、周邊公共設施未完善，廁所沒蓋好、交通停車亂象叢生、海堤階梯過大對長者不友善、導覽設施不完備，遊客中心距離木棧道太遠、大眾運輸提供觀光能量不足，也沒有農業市集、地方小吃攤販區等，都亟待跨局處研商解決。
他舉例指出，台中市觀光公車的高美濕地線309公車，第一班中午11點23分從台中火車站出發，回程最晚一班是晚上6點半，夏天正是遊客開始欣賞夕陽的時機，根本不符實際需求。他呼籲市府應恢復跨局處小組，重視海線觀光發展的特色與景點串聯，重新把藍帶海洋的觀光客找回來。
副市長黃國榮表示，觀光人次減少問題，事出必有因，跨局處小組運作最主要是為了周邊建設的跨局處協調，並不是要推動觀光。若有需要，跨局處小組隨時都可以召開。