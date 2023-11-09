網紅仲尼死因曝光！游泳遭木頭撞擊溺斃 卡琳娜救不回老公淚崩
微博擁有500多萬粉絲的大陸網紅仲尼，和烏克蘭籍老婆卡琳娜到峇里島旅遊，7日不慎發生意外，遭海浪捲走溺斃，消息迅速傳回國內，登上微博熱搜第一，他的死因眾說紛紜，警方今（9）日公布調查結果，分析是仲尼夫婦到危險海域游泳，被巨大海浪捲走，撞擊到海面上的大型木頭，才會因此殞命。
記者江芷稜/綜合報導
仲尼跟卡琳娜是知名Coser，他去年8月傳出背叛老婆，私下多次出軌，導致老婆罹患憂鬱症，慘遭輿論撻伐，微博帳號宣布停更，沒想到夫妻挺過婚姻危機後，一起赴峇里島度假，卻又遭遇意外，仲尼游泳時不幸被海浪捲走，因而溺斃身亡，卡琳娜被救護人員救回一命，忍不住掩面痛哭。
仲尼遺體隔天才被尋獲，警方9日澄清該起案件是意外，而非謀殺，研判仲尼游泳時遭海面上的木頭撞擊，導致溺水身亡，搜救組並指出，該海域屬於禁止游泳的紅色危險區域，水流相當湍急，仲尼夫婦開心戲水，不斷走向深處才會釀禍，被無情海浪捲走，當天還是仲尼的34歲生日。
仲尼死訊傳回中國，網友憑著死者遺體上的紋身，第一時間就認出是他，卡琳娜面對老公生日成忌日，哭得泣不成聲，她向警方強調自己想要幫忙，但是當下也幾乎快要不能呼吸了。差一點就一起出事了，「我非常恐慌，我想要幫助他，但是海浪湧來，將我們分開了」。