百萬網紅仲尼驚傳峇里島溺水身亡　正妹老婆獲救海灘上掩面痛哭

網紅仲尼死因曝光！游泳遭木頭撞擊溺斃　卡琳娜救不回老公淚崩

▲仲尼（左）與卡琳娜到峇里島旅遊，游泳時不慎被海浪捲走，因撞擊到木頭溺斃。（圖／翻攝自卡琳娜IG）
▲仲尼（左）與卡琳娜到峇里島旅遊，游泳時不慎被海浪捲走，因撞擊到木頭溺斃。（圖／翻攝自卡琳娜IG）

記者江芷稜/綜合報導

微博擁有500多萬粉絲的大陸網紅仲尼，和烏克蘭籍老婆卡琳娜到峇里島旅遊，7日不慎發生意外，遭海浪捲走溺斃，消息迅速傳回國內，登上微博熱搜第一，他的死因眾說紛紜，警方今（9）日公布調查結果，分析是仲尼夫婦到危險海域游泳，被巨大海浪捲走，撞擊到海面上的大型木頭，才會因此殞命。

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▲仲尼（左）曾拒絕郭富城老婆示愛、被爆多次偷吃，正妹妻子卡琳娜扮《咒術迴戰》五條悟爆紅，為公認的Cosplay女神。（圖／翻攝自卡琳娜IG）
▲仲尼（左）曾拒絕郭富城老婆示愛、被爆多次偷吃，正妹妻子卡琳娜扮《咒術迴戰》五條悟爆紅，為公認的Cosplay女神。（圖／翻攝自卡琳娜IG）
仲尼跟卡琳娜是知名Coser，他去年8月傳出背叛老婆，私下多次出軌，導致老婆罹患憂鬱症，慘遭輿論撻伐，微博帳號宣布停更，沒想到夫妻挺過婚姻危機後，一起赴峇里島度假，卻又遭遇意外，仲尼游泳時不幸被海浪捲走，因而溺斃身亡，卡琳娜被救護人員救回一命，忍不住掩面痛哭。

▲仲尼（左）、卡琳娜郎才女貌，外型登對。（圖／翻攝自仲尼IG）
▲仲尼（左）、卡琳娜在海邊相識戀愛，沒想到也因海邊戲水發生意外。（圖／翻攝自仲尼IG）
仲尼遺體隔天才被尋獲，警方9日澄清該起案件是意外，而非謀殺，研判仲尼游泳時遭海面上的木頭撞擊，導致溺水身亡，搜救組並指出，該海域屬於禁止游泳的紅色危險區域，水流相當湍急，仲尼夫婦開心戲水，不斷走向深處才會釀禍，被無情海浪捲走，當天還是仲尼的34歲生日。

▲警方研判仲尼（右）是在海面撞擊到木頭，導致溺斃身亡。（圖／翻攝自仲尼IG）
▲警方研判仲尼（右）是在海面撞擊到木頭，導致溺斃身亡。（圖／翻攝自仲尼IG）
仲尼死訊傳回中國，網友憑著死者遺體上的紋身，第一時間就認出是他，卡琳娜面對老公生日成忌日，哭得泣不成聲，她向警方強調自己想要幫忙，但是當下也幾乎快要不能呼吸了。差一點就一起出事了，「我非常恐慌，我想要幫助他，但是海浪湧來，將我們分開了」。

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