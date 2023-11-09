黑暗中迎接曙光 勞動部拉迷途少女一把

勞動力發展署雲嘉南分署長輔導案例，現年18歲的少女小伶(化名)，生長在有7個兄弟姊妹的低收家庭中，身為長女的她為幫忙家中生計跟照顧弟妹，自國小就開啟打工生活，去年因從事違法的交易行為，被查獲後安置於社福機構，透過勞動部公益彩券回饋金加強推動弱勢青少年就業準備計畫，參與職涯探索工作坊、職場達人分享及職場參訪等課程，協助小伶走回人生正軌，對於未來不再迷惘。
記者黃敬堯/綜合報導
協助勞動部推動弱勢青少年就業準備計畫的財團法人博幼社會福利基金會表示，目前安置在社福機構的非行少女約有25位，多為家庭關係薄弱、經濟負擔及誤交損友等因素，以致從事違法工作被暫行安置，所以希冀透過一系列的職涯探索課程，建立正確職業觀念、提升求職技巧及協助媒合就業等，也希望企業能不吝地給予工作機會，協助她們順利就業、開創嶄新職涯。
被安置的小伶透過職涯探索過程，發覺自己想擔任老師的志向，並決心正視自己的人生，除了學習博幼基金會所安排的日間基礎數理、英文課程，夜間自由參加的課業輔導小伶也積極參與，經過1年的努力學習，小伶補救了過往所荒廢的學業，還因為優異表現成功任聘於社福機構擔任教師，不僅有穩定的工作，更可透過自身的經歷分享給同被安置的非行少女，揮別過去找到人生方向。
勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部為加強照顧弱勢青少年，幫助其了解自我、定位方向，設計多元的創新課程，透過探索職涯及體驗教育課程，塑造弱勢青少年職場信心，雲嘉南分署近3年共開辦近330場課程，協助非行少年、少女提升求職能力，回歸社會；此外，劉邦棟也呼籲青少年們若對於求職感到迷惘，歡迎就近至雲嘉南分署轄下各就業中心或就業服務台洽詢，讓我們陪伴您左右、成為您最有力的後盾！