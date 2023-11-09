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雙11手機優惠！燦坤iPhone 15降價送充電頭　AirPods Pro2價超甜

▲iPhone 15 Pro 在Yahoo購物中心低調的降價1111元，價格比網購龍頭更便宜，在雙11第一波就狂賣成Top 1品項。（圖／周淑萍攝）
▲iPhone 15 Pro 在Yahoo購物中心低調的降價1111元，價格比網購龍頭更便宜，在雙11第一波就狂賣成Top 1品項。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

雙11不少平台的首波成績單都已經出爐，Yahoo購物中心盤點出Top 5名單，其中第一名是iPhone 15手機，實際查看，降價幅度在1111~1500元，相較各大平台來看，折扣有誠意。全國電子折扣也是超低調，在線上DM上挖到AirPods Pro第二代便宜了700元，比美式賣場還要便宜，但為Lightning版本，非最新的USB C版本。

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📍Yahoo購物中心

◾iPhone 15 Pro 256G，原價4萬400元，特價3萬9289元，優惠至11月19日。

◾iPhone 15 128G，原價2萬9900元，特價2萬8400元。

◾Apple MacBook Air 13.6吋 M2， 8G＋256G，原價35900元，特價31900元，

📍全國電子

◾AirPods Pro第二代，原價7490元，特價6790元，比美式賣場更便宜，但MagSafe 充電盒為Lightning版本，非日前開賣的USB C版本。

◾iPhone 14 128GB，原價2萬5900元，特價2萬3588元。

◾AirPods 第三代，原價5990元，特價5490元。

▲AirPods Pro 2。(圖／記者周淑萍攝)
▲全國電子 AirPods Pro第二代耳機，低調的祭出優惠，特價後為6790元，比美式賣場剛開賣時更便宜。(圖／記者周淑萍攝)
📍STUDIO A

◾即日起至11/11，購買iPhone 15 全系列購機直贈15W無線充電盤或3合1磁吸無線充電座，限量111組。

◾Watch S9 全系列，可用666元加購價值990元VAP 30W充電頭。

◾Watch UItra 2 全系列，可用2222元加購總價值5270元的錶帶+ 30W充電頭＋3合1磁吸無線充電座。

◾11/30前購買指定新機，可獲抽獎資格，最大獎iPhone 15 Pro Max 256GB。

◾MacBook Pro 13吋 (M2)、MacBook Pro 14/16吋 (M2 Pro)可享加價購優惠。

📍燦坤

◾資訊月今（9）日於台北世貿一館登場，即日起至11月12日展場限定iPhone 15直降790元，再送市價1,480元的保護貼+充電頭組合。

◾MacBook Air 13吋M2下殺32,900元，現省7,300元、再送千元保護貼，符合教育價資格還可再折3,300元。

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