雙11手機優惠！燦坤iPhone 15降價送充電頭　AirPods Pro2價超甜

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◾iPhone 15 Pro 256G，原價4萬400元，特價3萬9289元，優惠至11月19日。
◾iPhone 15 128G，原價2萬9900元，特價2萬8400元。
◾Apple MacBook Air 13.6吋 M2， 8G＋256G，原價35900元，特價31900元，
📍全國電子
◾AirPods Pro第二代，原價7490元，特價6790元，比美式賣場更便宜，但MagSafe 充電盒為Lightning版本，非日前開賣的USB C版本。
◾iPhone 14 128GB，原價2萬5900元，特價2萬3588元。
◾AirPods 第三代，原價5990元，特價5490元。
📍STUDIO A
◾即日起至11/11，購買iPhone 15 全系列購機直贈15W無線充電盤或3合1磁吸無線充電座，限量111組。
◾Watch S9 全系列，可用666元加購價值990元VAP 30W充電頭。
◾Watch UItra 2 全系列，可用2222元加購總價值5270元的錶帶+ 30W充電頭＋3合1磁吸無線充電座。
◾11/30前購買指定新機，可獲抽獎資格，最大獎iPhone 15 Pro Max 256GB。
◾MacBook Pro 13吋 (M2)、MacBook Pro 14/16吋 (M2 Pro)可享加價購優惠。
📍燦坤
◾資訊月今（9）日於台北世貿一館登場，即日起至11月12日展場限定iPhone 15直降790元，再送市價1,480元的保護貼+充電頭組合。
◾MacBook Air 13吋M2下殺32,900元，現省7,300元、再送千元保護貼，符合教育價資格還可再折3,300元。