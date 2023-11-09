勞動部產學訓專班 助青年無縫接軌職場

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林聖哲國中時期就展現出對電機電子領域的濃厚興趣，並積極參與學校的技藝班和機器人競賽，後來進入國立秀水高工電機科，參加多個專題製作，也拿到工業配線、室內配線與工業電子三張丙級證照。在準備考科大時，經由班導介紹得知產學訓計畫能課業與就業兼顧，為減輕父母經濟負擔，就毅然決定參加。
大一時林聖哲進入雲嘉南分署接受專業養成訓練，並在短短一年內取得工業配線、室內配線及數位電子乙級證照，後來又進入福懋科技公司進行企業訓練，在記憶體模組封裝測試的工作中，他表現出色並積極參與公司設備自動化連線系統的開發，頗獲肯定，更在畢業前順利考取機械加工乙級證照，也因為優異表現，公司讓他留職停薪去服兵役，退伍後再復職。
雲嘉南分署長劉邦棟指出，分署每年與轄區內大學及企業合作開辦產學訓專班，大一時全職受訓學技術拿證照，大一下起白天在企業訓練領薪水，再利用晚間上課取得學歷，雖然休息時間較少，但4年累積下來所具備的職場歷練與技術，比一般大專生更有競爭力，也讓他們在畢業後能立刻上手，亦能爭取更高待遇。
劉邦棟說，產學訓計畫開辦近10年，目前已有超過860位學子參與該項計畫，學生畢業就業率都超過9成以上，這不僅是學生個人的努力，更是分署、學校和企業共同培養人才的成果。
勞動部日前已啟動「投資青年就業方案第二期」，整合相關部會資源要協助青年就業，更歡迎29歲以下的青年報名雲嘉南分署與虎尾科大合作開辦的113學年度產學訓專班，包含「電機工程系-電機實務專班」、「光電工程系-光電實務專班」及「動力機械系-精密機電整合系統專班」等，預計招生110個名額，詳情可上虎尾科大官網或雲嘉南分署（06）6985945轉1132詢問。