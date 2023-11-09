臺中十大伴手禮網路票選10日開跑 百大店家市集11日登場

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工策會總幹事黃于珊說明，邁入第15屆的臺中市十大伴手禮票選活動，參賽家數再創新高！本屆共計收到247家業者網路報名，歷經11月2日專家評選激烈競爭，由13位產官學專家與部落客選出百大伴手禮入圍名單，包括金口碑獎組19家、食品組100名及非食品組20名，種類涵蓋農特產品、鹹食、甜食及飲品。
黃總幹事表示，連續兩年擔任專家評選委員的知名部落客「飛天璇」及「涼子是也」 笑說，去年遇上「蛋黃酥之亂」，今年竟變成曲奇餅、蝴蝶酥、馬卡龍及蛋捲的天下，甚至連咖啡都喝了10家。此外，今年餐飲品牌更是數量暴增，包括米其林推薦餐廳推出酸菜魚，更有牛肉鍋、佛跳牆、鮑魚罐頭等各式禮盒前來應戰，希望拿下十大伴手禮頭銜，提前備戰春節年菜市場。
工策會說明，臺中市十大伴手禮網路票選活動自11月10日起至12月1日止，民眾下載並註冊登入臺中通暨購物節APP，點擊購物節活動首頁輪播的臺中市十大伴手禮網路票選橫幅，即可進入投票頁面，活動期間每人僅得投票一次，最少投5票，最多投10票，投票完成並填寫抽獎資訊即，有機會抽中十大伴手禮禮盒(15名)，還可以到臺中市十大伴手禮FB粉絲專頁留言，抽超商百元禮券(20名)，最新活動資訊請關注臺中市十大伴手禮FB粉絲專頁( https://www.facebook.com/taichungtop10gifts/ )。