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臺中十大伴手禮網路票選10日開跑 百大店家市集11日登場

▲第15屆臺中十大伴手禮票選，繼專家評審選出百大店家入圍後，網路票選於10日開跑。（圖／台中工策會提供）
▲第15屆臺中十大伴手禮票選，繼專家評審選出百大店家入圍後，網路票選於10日開跑。（圖／台中工策會提供）

記者金武鳯/台中報導

第15屆臺中市十大伴手禮票選活動，繼13位產官學專家與部落客選出百大伴手禮入團名單後，10日起至12月1日進行網路票選。台中市工商發展投資策進會歡迎民眾下載並註冊登入臺中通暨購物節APP，點擊購物節活動首頁輪播橫幅進入投票頁面，參與網路票選並在FB粉絲專頁留言，有機會抽中十大伴手禮盒及超商百元禮券。

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為歡慶雙11，臺中市工商發展投資策進會11月11日上午10時至下午5時，將於文心森林公園舉辦「百大店家特色市集」，現場展出87攤本屆入圍百大伴手禮的店家，民眾可利用週末假日相揪逛市集、呷美食、享好康，登錄消費發票還可參加臺中購物節抽現金及大獎！

▲台中十大伴手禮網路票選開跑，參與網路票選並在FB粉絲專頁留言，有機會抽中十大伴手禮盒及超商百元禮券。（圖／台中工策會提供）
▲台中十大伴手禮網路票選開跑，參與網路票選並在FB粉絲專頁留言，有機會抽中十大伴手禮盒及超商百元禮券。（圖／台中工策會提供）
工策會總幹事黃于珊說明，邁入第15屆的臺中市十大伴手禮票選活動，參賽家數再創新高！本屆共計收到247家業者網路報名，歷經11月2日專家評選激烈競爭，由13位產官學專家與部落客選出百大伴手禮入圍名單，包括金口碑獎組19家、食品組100名及非食品組20名，種類涵蓋農特產品、鹹食、甜食及飲品。

黃總幹事表示，連續兩年擔任專家評選委員的知名部落客「飛天璇」及「涼子是也」 笑說，去年遇上「蛋黃酥之亂」，今年竟變成曲奇餅、蝴蝶酥、馬卡龍及蛋捲的天下，甚至連咖啡都喝了10家。此外，今年餐飲品牌更是數量暴增，包括米其林推薦餐廳推出酸菜魚，更有牛肉鍋、佛跳牆、鮑魚罐頭等各式禮盒前來應戰，希望拿下十大伴手禮頭銜，提前備戰春節年菜市場。

工策會說明，臺中市十大伴手禮網路票選活動自11月10日起至12月1日止，民眾下載並註冊登入臺中通暨購物節APP，點擊購物節活動首頁輪播的臺中市十大伴手禮網路票選橫幅，即可進入投票頁面，活動期間每人僅得投票一次，最少投5票，最多投10票，投票完成並填寫抽獎資訊即，有機會抽中十大伴手禮禮盒(15名)，還可以到臺中市十大伴手禮FB粉絲專頁留言，抽超商百元禮券(20名)，最新活動資訊請關注臺中市十大伴手禮FB粉絲專頁( https://www.facebook.com/taichungtop10gifts/ )。

 

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