雙11優惠！漢來海港「吃到飽買1送1」APP今9點開搶：午、晚餐都有

iPhone 養成這個好習慣！　讓你手機可以多滑好幾十分鐘

▲iPhone 15加入「80% 充電上限」，藉此延長電池壽命，但沒有百分百充飽電的狀態下，有時一整天出門電量可能會不夠，建議可以養成一個手機不用時，將螢幕朝下蓋住，讓手機提早休眠，減少電量秏損。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 15加入「80% 充電上限」，藉此延長電池壽命，但沒有百分百充飽電的狀態下，有時一整天出門電量可能會不夠，建議可以養成一個手機不用時，將螢幕朝下蓋住，讓手機提早休眠，減少電量秏損。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

為了維持電池的健康度，蘋果的iOS 13加入了「最佳化電池充電」功能，透過機器學習技術來瞭解用戶的充電習慣，在 iPhone 預測即將長時間連接充電器時會延遲充電超過 80%，iPhone 15的機型上，還能直接開啟「80% 充電上限」，藉此確保使用壽命，但沒有百分百充飽電的狀態下，有時一整天出門電量就少那20%。建議大家可以養成一個手機不用後，螢幕朝下蓋住，讓手機提早休眠，減少電量秏損。

我是廣告 請繼續往下閱讀

為了維持iPhone電池的健康度，很多人會開啟「最佳化電池充電」，iPhone 15系列還有 「80% 充電上限」功能。但外出一整天只有8成的電量有時可能不夠用，建議大家可以養成iPhone不用時，將螢幕朝下蓋的習慣，因當iPhone 沒有偵測到用戶正在使用手機的狀態時，螢幕就會變暗進入休眠模式。實際測試能發現，即便螢幕設定在2分鐘關閉，也會在不到1分鐘內就進入休眠模式。

▲iPhone 15系列還有 「80% 充電上限」功能。但外出一整天只有8成的電量有時可能不夠用，建議大家可以養成iPhone 螢幕朝下蓋的習慣，因當iPhone 沒有偵測到用戶正在使用手機的狀態螢幕就會變暗進入休眠模式。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 15系列有 「80% 充電上限」功能，藉此維持電池的最佳健康度。（圖／記者周淑萍攝）
另外，如果想iPhone 出門時電量條就充到百分百，當「最佳化電池充電」作用時，鎖定畫面上會出現通知，指出 iPhone 充飽電的時間。如果需要更快將 iPhone 完全充電，觸碰並按住該通知，然後點一下「立即充電」就快速充飽飽出門。

雙11手機優惠！燦坤iPhone 15降價送充電頭　AirPods Pro2價超甜

想升級iOS 17.1且慢！ LINE「破圖」依舊沒解　只能靠iPhone自救

LINE要拋棄舊iPhone了！「2狀況」沒升級將受影響　11/1停止服務

Gogoro「用iPhone感應」就能騎！新功能被讚爆　油車族罕認了羨慕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞