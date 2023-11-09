iPhone 養成這個好習慣！ 讓你手機可以多滑好幾十分鐘
為了維持電池的健康度，蘋果的iOS 13加入了「最佳化電池充電」功能，透過機器學習技術來瞭解用戶的充電習慣，在 iPhone 預測即將長時間連接充電器時會延遲充電超過 80%，iPhone 15的機型上，還能直接開啟「80% 充電上限」，藉此確保使用壽命，但沒有百分百充飽電的狀態下，有時一整天出門電量就少那20%。建議大家可以養成一個手機不用後，螢幕朝下蓋住，讓手機提早休眠，減少電量秏損。
記者周淑萍/綜合報導
為了維持iPhone電池的健康度，很多人會開啟「最佳化電池充電」，iPhone 15系列還有 「80% 充電上限」功能。但外出一整天只有8成的電量有時可能不夠用，建議大家可以養成iPhone不用時，將螢幕朝下蓋的習慣，因當iPhone 沒有偵測到用戶正在使用手機的狀態時，螢幕就會變暗進入休眠模式。實際測試能發現，即便螢幕設定在2分鐘關閉，也會在不到1分鐘內就進入休眠模式。
另外，如果想iPhone 出門時電量條就充到百分百，當「最佳化電池充電」作用時，鎖定畫面上會出現通知，指出 iPhone 充飽電的時間。如果需要更快將 iPhone 完全充電，觸碰並按住該通知，然後點一下「立即充電」就快速充飽飽出門。