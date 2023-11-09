日本八王子市議會訪團再度訪高 陳其邁盼強化青年合作
日本八王子市議會由議員福安徹率團於今（9）日拜會高雄市長陳其邁，陳其邁除期盼雙方在農業、教育領域的互動能夠持續，並持續增加青年世代之間的互動外。議員福安徹亦期許兩市的友好情誼能長久深化。會後高市府安排歡迎午宴，由副市長羅達生接待以在地食材，阿蓮羊肉、永安龍虎斑、田寮土雞等高雄特產入菜款待日本訪賓。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁首先歡迎議員福安徹率領訪團蒞臨高雄並表示，高雄十分重視與日本城市的交往，尤其是學生的文教交流。今年5月在八王子市政府及八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一牽線下，將高雄甜美的金鑽鳳梨直送八王子市內的38所中學，讓學生品嚐到高雄在地農特產品。未來希望高雄與八王子能在姊妹校友好關係的基礎下，增進青少年合作，讓雙方情誼從年輕一代開始建立。
福安徹也非常感謝台灣於日本發生災害時提供的援助，這次訪高也受到市政府的熱情款待，在飯店即品嚐到高雄美味的水果，感受到賓至如歸的接待。此次為議員福安徹第五次拜訪高雄市政府，在參觀了市立圖書館總館、衛武營國家藝術文化中心及在高雄的日本企業後，發現高雄改變很多，城市建設亦越來越完善，期盼兩市的情誼持續深化，友情長長久久。
陳其邁強調，高雄近年加速產業及淨零轉型，致力推動國際交流，而八王子市是高雄在日本最早結盟且互動頻繁的友好城市之一，兩市自2006年締盟以來，官方與民間皆維持良好的互動與交流，如每年互訪八王子文化祭及高雄燈會，舉辦海外友好城市兒童聯合畫展等，彼此就像兄弟姊妹一樣熟悉親近。
陳其邁也指出，今年8月市府亦受八王子市政府邀請率團並派學生表演團參加八王子文化祭，雙方長期透過文化、觀光、教育及經貿等合作交流維繫友誼，讓兩市情誼得以歷久彌堅。