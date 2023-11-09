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姚立明從政戰績總整理！吊車尾選上立委　幫柯文哲操盤選舉大勝

▲賴清德日前公布競總組織架構，由姚立明出任主委。（圖／記者嚴俊強攝，2023.11.07）
▲賴清德日前公布競總組織架構，由姚立明出任主委。（圖／記者嚴俊強攝，2023.11.07）

記者何哲欣／台北報導

民進黨總統參選人賴清德的競選總部主委，找來曾幫對手、民眾黨總統參選人操盤的姚立明，賴清德直言，找姚立明是要來幫忙打敗柯文哲。姚立明2014年擔任柯文哲參選台北市長的總幹事，協助柯文哲成為史上首位無黨籍的台北市長，不過不久後兩人就鬧翻。而姚立明自己也曾參選立委，1995年時吊車尾選上高雄立委。

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【代表新黨參選立委】

姚立明是學者出身，1995年代表新黨參選第3屆立法委員，當時立委選取還是複數選區制度，高雄縣選出7名立委，姚立明獲4萬2490票，得票率，7.81%，吊車尾當選。

【代表紅黨參選不分區立委】

不過不久後，姚立明與新黨不合，淡出政壇，2006年參與百萬紅衫軍倒扁行動，之後紅衫軍轉型成立紅黨，2008年支持民進黨提名的總統候選人謝長廷、蘇貞昌，紅黨則提名姚立明在內等5人參選不分區立委，不過紅黨最後只獲7萬7870票、得票率0.7962%，並未分配到不分區立委席次。

2009年，當時的國民黨立委李慶安因雙重國籍案請辭，姚立明以無黨籍身分投入補選，不過姚立明只獲9686票、得票率10.48%。

【2014年台北市長選舉】

2014年台北市長選舉，民進黨與當時還無黨籍的柯文哲合作，柯也找來外省籍的姚立明操盤，最後柯文哲獲853,983票、57.16%得票率。

但4年後，柯文哲與姚立明分道揚鑣，民進黨提名姚文智參選台北市長，姚立明還立刻就宣布，要擔任姚文智的競選總幹事。不過不久後，姚立明又以健康因素為由，並未幫姚文智操盤，民進黨由當時的黨秘書長洪耀福操盤。

最後選舉結果，柯文哲獲580,663票，得票率41.07%，姚文智僅獲244,342票，得票率17.28%，連柯的一半都不到。

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