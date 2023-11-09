巷仔內／從怕被併購到重新熱線！郭柯合仍免不了「選到底」深水區

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怎料，到了6月29日，傳出郭台銘陣營放話要「併購」民眾黨跟柯文哲，此番言論讓民眾黨幕僚跟柯文哲感到震驚，連忙在郭柯再度會面前夕臨時喊卡，且8月底柯文哲出席北市計程車工會普渡餐會，同時也是郭宣布獨立參選後，兩人首度在公開場合碰面，雙方幕僚還因為出場時間隔空槓上，雙方合作暫歇。
就在「藍白合」喬不攏之際，柯文哲與郭台銘重新搭上線，10月時兩週二度會面，傳出柯郭當晚「對於未來合作已有初步共識」，正如郭台銘公開發言所稱，他與柯文哲溝通無礙，「馬上就會撥雲見日」。
直到11月2日，11月8日，郭台銘、柯文哲又二度到郭台銘住家吃飯，且雙方都大方承認，郭陣營僅透露，席間談話都在談國政，並無觸及立委選舉，或甚至是誰當正、誰當副議題，不過也直言「很快就會進入深水區」。
郭台銘、柯文哲從先碰面，到擔心被「併購」聯繫稍歇，再到近日藍白合瀕臨破局，郭台銘成功攔胡，重新再與柯文哲搭上線，感情回溫，「郭柯合作」話題浮上檯面，照此看來，兩人未來要先談論不分區立委合作，甚至是吸納郭台銘政見，都不是件難事。
只不過，郭台銘終究要面對是否「選到底」的決定，如果僅是與民眾黨在不分區立委方面合作，挺郭選民難道要「政黨票投民眾黨、總統票投郭台銘」？郭台銘參選最終意義為何？又如果，兩陣營早已經放眼4年後的2028總統大選，郭台銘2024這局還有選到底的必要性嗎？
藍白合就是因為對於選出最強參選人方式無共識，已瀕臨破局，郭柯如果要合作，恐怕也免不了誰先「華麗轉身」的局面，最終是否會像藍白一樣陷入僵局，就待郭、柯陣營如何協商。