JPEX未落地非法招攬！金管會稱無管轄權 籲注意境外交易風險
境外虛擬貨幣交易平台JPEX遭檢舉，在台灣進行非法招攬，檢調朝涉嫌違反銀行法及洗錢防制法等方向偵辦。金管會今（9）日表示，由於JPEX未在台灣辦理落地登記，已移請檢調偵辦，由於金管會對於此類境外公司並無管轄權，也再次提醒國內民眾應特別注意境外虛擬資產交易平台風險。
記者顏真真／台北報導
金管會證期局副局長高晶萍指出，境外虛擬資產平台若要在國內從事虛擬貨幣與法定貨幣間交換等5項業務，原則上境外公司必須先依公司法規定辦理落地登記。此外，根據公司法規定，外國公司沒有辦理分公司登記，不得以外國公司名義在台灣境內經營業務，針對違反規定的行為人可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金，並應自負民事責任。
高晶萍坦言，金管會先前就有接獲JPEX相關檢舉案，但因JPEX未在台灣辦理落地登記，金管會已移請檢調偵辦，並將充分配合檢調辦理。對於JPEX這類在台灣沒有設立據點，卻涉嫌在台灣非法從事虛幣業務的業者，金管會對這些境外公司並無管轄權，如果境外公司要在台灣境內從事虛幣業務，就得先進行落地登記，並依公司法規定辦理，也呼籲國內民眾注意境外虛擬資產交易平台相關風險。