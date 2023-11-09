習近平推「楓橋經驗」　分析：恐是文革再現、大動盪前兆

別只顧著笑話中國房市！日經：美國商業地産是比中國更大的「雷」

▲美國共享辦公室業者「WeWork」日前宣告聲請破產保護，《日本經濟新聞》指出，全球金融市場除了中國房市泡沫外，還有一個「更大的炸彈」，那就是美國的商業地產。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國共享辦公室業者「WeWork」日前宣告聲請破產保護，《日本經濟新聞》指出，全球金融市場除了中國房市泡沫外，還有一個「更大的炸彈」，那就是美國的商業地產。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

中國房地產業景氣低迷，恆大集團與碧桂園相繼陷入財務危機。然而，美國共享辦公室業者「WeWork」日前也宣告聲請破產保護，《日本經濟新聞》指出，全球金融市場除了中國房市泡沫外，還有一個「更大的炸彈」，那就是美國的商業地產。

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根據《日本經濟新聞》報導，日本央行在10月最新發布的《金融系統報告》中指出，美國商業地産向下調整的空間「有可能不小」。雖然說法隱晦，但攤開實際數字，過去10年來美國商業地產的價格漲幅達到50％，在已開發國家中遙遙領先，過猶不及，美國商業地產價格在2022年開始下跌，目前為止雖然仍處於小幅調整，但未來前景已蒙上一層陰影。

從2010年到2023年，美國對商業地産的貸款餘額膨脹了大約2倍，對比日本同期商業地産的貸款金額僅增長了30％左右，可以看出美國商業地產迅速成長帶來的泡沫化危機。

在美國聯準會開啟暴力升息後，許多地區銀行面臨壓力，商業辦公大樓的空置率飆升，甚至超過了國際金融危機期間的2011年。隨著商業地産貸款的再融資變得越來越困難，日本央行指出，無法再融資的房産將被放到市場上出售，市場價格的調整壓力可能加大，進一步導致金融機構借新還舊更難，屆時恐會造成一片哀嚎。

美國商業地産的金額規模達到美國GDP的9成，如果商業地產泡沬破裂，將明顯拉低美國經濟，且在全球的商業地産都有可能帶來連鎖效應。日本央行關注美國商業地產，也是擔憂一旦美國商業地產暴雷，日本經濟恐會如雷曼時刻般遭受衝擊。

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