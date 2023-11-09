臭蟲入侵韓國！台灣恐淪陷？專家：近5年已有跡象

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徐爾烈解釋，臭蟲在民國50年前後其實也很普遍，後來因為瘧疾防治、大規模使用蟲必死（BHC）噴藥撲殺瘧蚊，同時也殺死了臭蟲，但該藥劑屬於有機氯殺蟲劑，目前已經禁止使用，全世界的臭蟲大約在60年代消失，但民國70年左右，紐約、巴黎、雪梨等大旅館等逐漸有臭蟲報導出現。
對於台灣的情況，徐爾烈表示，他一直有參與病媒防治專業人員訓練班，5年前問參與訓練班的成員，有沒有看過、或是處理過臭蟲，當時只有1、2人舉手，但到現在大約有一半的人會說有處理過這類案件，且其實常常接到飯店尋求協助、希望幫忙進行臭蟲移除。
📍國外被咬、返國注意防蟲
徐爾烈說，臭蟲叮咬後，通常是以紅一片的、5到6個包一堆的形式出現，每個人的大小都不太一樣，但通常都會伴隨搔癢感，雖然不會傳染疾病，但很容易持續的癢感導致民眾抓破皮、造成感染，因此如果有遭到臭蟲叮咬的情況，建議民眾考慮使用冰敷、止癢劑，避免過度抓癢、造成後續感染風險。
此外，徐爾烈表示，臭蟲大多是通過旅行帶回，民眾如果有出國遊玩，可以留意有沒有被臭蟲叮咬的跡象，如果有疑似臭蟲叮咬的情況，高機率會有臭蟲鑽進包包或夾縫跟著返台，需要特別注意，返台後務必第一時間將使用洗衣機清洗衣物，並將行李箱封入塑膠袋內、噴殺蟲劑「第滅寧」後放一個月。
📍東南亞移民加強宣導
徐爾烈也提到，東南亞地區的臭蟲活動也有相當程度，有些移民來台的新住民對這方面蟲害的警戒心會比較低，需要特別提醒臭蟲防治問題，包括解釋衣物清洗、行李箱殺蟲等作為，並解釋其原因，才能避免新住民對於一系列消毒產生誤解。
📍留心床下有無臭蟲活動
至於一般民眾如何防治臭蟲，徐爾烈指出，民眾可以從「床墊底下」檢查起，因為人睡覺時是臭蟲最容易叮咬的時候，而臭蟲吃飽後跑不遠、喜歡躲附近，最常在床墊底下發現蟲體，或是吸血後排出的糞便，如果床底下擠太多，就會找各種縫隙躲藏。
因此，如果床底下沒有臭蟲活動跡象，基本上就不用太擔心，但徐爾烈也建議，除了在發現蟲體時直接移除，也可以用吹風機、蒸氣熨斗去燙死臭蟲，或是用殺蟲劑對縫隙進行預防。