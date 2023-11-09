徐春鶯嗆「教我如何放棄中國籍」 陸委會：看看中國的法律規定
民眾黨擬將中華兩岸婚姻家庭服務聯盟祕書長徐春鶯列入不分區立委名單，但徐被外界質疑具中華人民共和國國籍。徐春鶯近日大動作反嗆，兩岸是國與國關係嗎？要邱太三教他如何放棄國籍。陸委會發言人詹志宏今（9）日指出，按照法令規定，當選任職時，應依法放棄他國國籍。徐女士來自於中國大陸，可以去看看中國法律，中國法律有規定如何撤銷國籍；對於外界質疑陸委會搞「兩國論」，陸委會表示，這是將單純法律說明無限上綱所做的不必要推想。
記者余祥／台北報導
詹志宏表示，當陸配取得身份後就是「道道地地」中華民國國民，一切權利、義務，都要遵循憲法及法律規定。至於陸配工作權，詹志宏指出，不僅沒有限制，還幫助她們。以前中配不能在台灣工作，陸委會協調相關單位讓陸配可以在台工作，享有一定工作權。
至於擔任公職，陸委會多次強調，若當選立委，依「國籍法」及「公務人員任用法」規定，須放棄外國國籍，才能擔任公職。詹志宏也舉例，像副總統擬參選人賴佩霞就做了很好的典範，依照法律放棄外國籍，進而符合參選資格。陸委會只是把這個法律規範加以釐清。至於徐女士來自於中國大陸，可以去看看中國的法律，在中國法律條件之下，就有規定該如何撤銷國籍，無法對她發言進一步評論。