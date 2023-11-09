民進黨政府十大民怨排行榜曝光　詐騙猖獗只排第三名

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TPOC說明，10月開始因政壇熱門話題轉向討論藍白合，民進黨負面聲量下降至57.1萬則，不過仍比1月至7月的平均負面聲量高，這也顯示著，儘管在野整合的話題佔據多數媒體版面，但長期以來發酵的「討厭民進黨」氛圍並未消散，反而隱隱有負面聲量悶燒、隨時可能因負面議題而迅速炸鍋。
TPOC指出，10月開始因政壇熱門話題轉向討論藍白合，民進黨負面聲量下降至57.1萬則，不過仍比1月至7月的平均負面聲量高，這也顯示著，儘管在野整合的話題佔據多數媒體版面，但長期以來發酵的「討厭民進黨」氛圍並未消散，反而隱隱有負面聲量悶燒、隨時可能因負面議題而迅速炸鍋。
透過網路數據分析，抓出今年初以來民進黨引爆負面聲量的「施政議題」，統計出10大「惹民怨議題排行榜」。結果顯示，負面聲量則數最高的，是「缺蛋與進口蛋爭議」，負面聲量超過10.1萬則，網路好感度僅0.14，包括今年初爆發缺蛋潮，蛋價一路漲到3月的歷史新高，直到9月初在野黨踢爆貿易商超思進口雞蛋爭議，輿論一路延燒，最終導致陳吉仲辭職下台；負面聲量第二名是「台海和平與戰爭」，負面聲量超過8.2萬則，好感度0.3，除了在野黨主打2024總統立委選戰是「戰爭與和平的選擇」論述外，民進黨陣營批評國民黨陣營用戰爭恐嚇人民，藍綠白總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲也紛紛爭奪「和平」的話語權，使該話題的討論聲量居高不下。
負面聲量則數第三名是「詐騙猖獗與資安議題」，負面聲量則數8.2萬則，好感度0.21，原因在於民眾受騙的社會事件層出不窮，加上去年底爆發台版「豬仔案」引發社會譁然，相關議題直到今年仍持續被討論，而蔡政府頻頻宣傳打詐措施卻無立竿見影的成效，也引發民眾不滿；負面聲量則數第四名是「缺電、電價與能源議題」，負面聲量則數6.2萬則，其中最被熱議的是蔡政府發展綠電，卻遭質疑淪為黑金政治的溫床，而賴品妤被封「雲豹小公主」爭議中，在野陣營質疑綠電成為民進黨政治人物的「煉金術」也引發討論。
負面聲量則數第五名是「行人地獄交通議題」，負面聲量則數6.2萬則；第六名是「居住正義議題」，負面聲量則數3.5萬則，輿論批評蔡政府執政7年，不但社會住宅進度落後，租屋黑市問題依舊在，且直到選前才提出囤房稅制度，被批評選前才消費居住正義；第七名是「職業駕駛計點議題」，負面聲量則數1萬則。值得注意的是，「行人地獄」與「職業駕駛計點」議題，都是經由民間團體與網紅主動發動，才引發輿論軒然大波，例如8月民團發起還路於民凱道集會，提出行人零死亡願景，跨黨總統參選人都與會發言，吸引社會關注，職業駕駛計點議題則是在網紅批評民代問政內容後，又引發職業駕駛不滿，路權團體、職業駕駛兩方論戰不斷，甚至前往交通部陳抗，由此也可發現，民間力量對民進黨的負面聲勢造成顯著影響。
另根據網路數據分析結果，國民黨與民進黨的政黨好感度，雖然負面聲量都大於正面聲量，但國民黨好感度0.45仍勝過民進黨0.35，且民進黨負面聲量總則數499萬則也高於國民黨的457萬則。面對執政黨施政爭議所引發的民怨，勢必是賴清德選戰一大包袱。
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