50年代金門臭蟲「空降」寢室！台大權威憶老兵「2怪招」屠蟲

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於50年代的蟲蟲危機，徐爾烈回憶，他在金門服兵役的時候臭蟲還很多，有些老兵會把床鋪搬到房間正中央，不然晚上睡覺的時候還能看見臭蟲從牆壁爬到屋頂，然後「空降」下來，「以前金門阿兵哥最怕的蟲就是臭蟲，因為（被咬到）真的很癢。」
徐爾烈建議，民眾如果被臭蟲叮咬，可以先使用一些止癢劑，避免不停抓癢、導致皮膚破皮，並因此造成感染，他也笑說，如果真的受不了，用冷飲罐冰敷一下也有點止癢效果，他當時在金門就是這麼做、被臭蟲咬到都有經驗了。
此外，徐爾烈提到，「當時金門有個規定，不可以用汽油殺臭蟲」，在他那個年代，有很多人抽香菸，有些人在當時會拿汽油去灌床板縫，想讓臭蟲沾到油之後、不能呼吸就自然死亡，但要是有人的菸頭一不小心落在汽油上，就會讓寢室直接失火，所以就有了這條特殊的規定。
當時金門軍營裡殺臭蟲的奇特方法還不僅於此。徐爾烈說，有些小兵的床鋪上有很多螞蟻，那時候他也問說這是怎麼回事，小兵就說，這些螞蟻是他的「保護者」，有些小兵會把白糖灑在床縫間、引螞蟻來把臭蟲抬走，雖然有用，但現在的人大概都很難接受，都是些老故事了。
不過，徐爾烈說，民國55年的金門臭蟲問題真的頗為嚴重，臭蟲雖不會傳播疾病，但難免造成情緒干擾，當時有同袍因為臭蟲而睡眠不足、常做惡夢，部隊裡就有出現鬧營的情況，「那時候有一個人做夢的時候，大喊一聲『集合』！」嚇壞了整個寢室的人，所以說臭蟲會引起人的心理障礙也不為過。
雖然部隊裡除臭蟲的作法稀奇古怪，徐爾烈表示，如果民眾想要除臭蟲，還是建議使用「第滅寧」，或是在檢查床墊、縫隙發現臭蟲時，直接用鑷子夾死，也可以直接用有熱蒸汽的熨斗、以高溫燙死臭蟲。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！