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50年代金門臭蟲「空降」寢室！台大權威憶老兵「2怪招」屠蟲

▲台大生物資源暨農學院昆蟲學系名譽教授徐爾烈說，他在金門服兵役時，阿兵哥最怕的蟲就是臭蟲。（圖／美聯社／達志影像）
▲台大生物資源暨農學院昆蟲學系名譽教授徐爾烈說，他在金門服兵役時，阿兵哥最怕的蟲就是臭蟲。（圖／美聯社／達志影像）

記者林志怡／台北報導

近期法國、英國、南韓紛紛爆出臭蟲（床蝨）大量入侵家庭的「蟲蟲危機」。台大生物資源暨農學院昆蟲學系名譽教授徐爾烈說，台灣在50年代的臭蟲問題也很嚴重，當時他在金門服兵役，看了不少老兵稀奇古怪的除臭蟲作法，不過建議民眾不要亂學，發現臭蟲時，還是用殺蟲劑或其他方式處理比較好。

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徐爾烈說，臭蟲在民國50年代也是很常見的，後來因為瘧疾而大規模噴藥，民國60年代臭蟲一度在台灣消失，但是民國70年左右，紐約、雪梨等大城市陸續有臭蟲出沒，台灣也在近5年又變得普遍起來，大多數是通過旅行帶回來的，常常躲在床墊、床板、牆壁的縫隙，而且一次就是一大群聚在一起。

對於50年代的蟲蟲危機，徐爾烈回憶，他在金門服兵役的時候臭蟲還很多，有些老兵會把床鋪搬到房間正中央，不然晚上睡覺的時候還能看見臭蟲從牆壁爬到屋頂，然後「空降」下來，「以前金門阿兵哥最怕的蟲就是臭蟲，因為（被咬到）真的很癢。」

徐爾烈建議，民眾如果被臭蟲叮咬，可以先使用一些止癢劑，避免不停抓癢、導致皮膚破皮，並因此造成感染，他也笑說，如果真的受不了，用冷飲罐冰敷一下也有點止癢效果，他當時在金門就是這麼做、被臭蟲咬到都有經驗了。

此外，徐爾烈提到，「當時金門有個規定，不可以用汽油殺臭蟲」，在他那個年代，有很多人抽香菸，有些人在當時會拿汽油去灌床板縫，想讓臭蟲沾到油之後、不能呼吸就自然死亡，但要是有人的菸頭一不小心落在汽油上，就會讓寢室直接失火，所以就有了這條特殊的規定。

當時金門軍營裡殺臭蟲的奇特方法還不僅於此。徐爾烈說，有些小兵的床鋪上有很多螞蟻，那時候他也問說這是怎麼回事，小兵就說，這些螞蟻是他的「保護者」，有些小兵會把白糖灑在床縫間、引螞蟻來把臭蟲抬走，雖然有用，但現在的人大概都很難接受，都是些老故事了。

不過，徐爾烈說，民國55年的金門臭蟲問題真的頗為嚴重，臭蟲雖不會傳播疾病，但難免造成情緒干擾，當時有同袍因為臭蟲而睡眠不足、常做惡夢，部隊裡就有出現鬧營的情況，「那時候有一個人做夢的時候，大喊一聲『集合』！」嚇壞了整個寢室的人，所以說臭蟲會引起人的心理障礙也不為過。

雖然部隊裡除臭蟲的作法稀奇古怪，徐爾烈表示，如果民眾想要除臭蟲，還是建議使用「第滅寧」，或是在檢查床墊、縫隙發現臭蟲時，直接用鑷子夾死，也可以直接用有熱蒸汽的熨斗、以高溫燙死臭蟲。

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