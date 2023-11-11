漏網花絮／郭書瑤結緣SpeXial看淡愛情　林子閎後宮太多龜心似箭

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TVBS近日開拍新的原創影集《完全省錢戀愛手冊》，找來郭書瑤擔任女主角，搭配的是小3歲的林子閎。此時此刻前情提要，喚醒讀者的記憶，該劇男主角是長相帥氣的林子閎，出道於男團「SpeXial」，而該團和女主角可有淵源，除了郭書瑤曾和同團的連晨翔合作，還與王以綸交往過。
關於這類情已逝的話題，明知藝人不愛回答，但無可奈何，為了滿足讀者好奇心，且身為娛樂記者，即便場面會僵掉，但提問是必須的。33歲郭書瑤曾和小5歲王以綸相戀1年多，最後還是分手收場。能在「SpeXial」團員間徘徊，怎麼會放過郭書瑤和林子閎這對「可能曾有私交」的組合。
他們起初一口同聲說沒有，就算有碰到也只是剛好所以沒有聊天，但林子閎搞笑症頭牙起來，先說「我們是走在路上遇到」，接著講一講改口說是在開玩笑，話都不知是真還假，或許他只是想炒熱氣氛救援郭書瑤，只可惜他的玩笑聽了霧煞煞，但冷場的後果反而有了「笑」果。不過推敲林子閎和王以綸，他們是不同梯次的SpeXial成員，應是沒太多交集。
郭書瑤一臉已不想再提SpeXial成員，以現階段來說，隨緣看待新戀情，零思考就回：「今年真的不會有了，我心無缺我不求，隨遇而安很自在。」
林子閎已是三十而立的成熟男子，私下的喜好是養烏龜，從一開始養得20幾隻，到送養後目前剩下10幾隻。他能不吃不喝不買東西，就是不能沒有烏龜，和四葉草分手後不著急找下一位，忍不住問林子閎：「你到底會情『龜』何處呢？」
林子閎偶像外表下，愛說教與男人們才懂的冷幽默，總讓現場沒人可接話。不過他有個優點，會自嘲收尾，比他的笑話還好笑。有趣的是，他竟評論漂亮師妹林莎比自己還無聊。在吵吵鬧鬧的聊天過程，林莎確實安靜許多，沒有像主持時的活潑且略顯緊張，不停地搓手手，像是微笑機器人望著大家，但畢竟她是第一次演戲，面對不熟悉的戲劇線記者可理解。所以說，林子閎還真不能與師妹相比，甚至亂下結論：「找到一個比我還無聊的人，公司都怪人。」
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