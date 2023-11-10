馬英九出手！支持藍白合全民調下架民進黨 侯柯配或柯侯配贏的選
藍白合持續卡關，前總統馬英九辦公室執行長蕭旭岑今（10）日接受廣播專訪，蕭轉達馬英九對於藍白合作的意見，馬英九支持全民調，不管是國民黨總統參選人侯友宜當總統搭配民眾黨總統參選人柯文哲的侯柯配，或是柯侯配，只要是全民調勝過民進黨可能正副總統賴蕭配多的，就由哪個組合參選，但全民調手機市話比例由兩黨協商討論。
記者余祥／台北報導
蕭旭岑表示，過去2004年國民黨親民黨合作，雖然總統選舉因為319槍擊案導致總統大選沒有勝利，但是在野陣營的立委大勝過半，因此，馬英九建議藍白合作也就比全民調，不管是侯柯配或是柯侯配，只要是誰能夠贏民進黨賴清德與蕭美琴的組合，或是哪一組贏的多，就由哪個組合來配，但全民調手機、市話占比由兩黨協調，他9日下午有致電侯辦執行長金溥聰，金沒有接電話，他有轉達侯辦高層，同時也有跟黨中央高層轉達建議。
蕭旭岑強調，2024年選舉是攸關中華民國前途的選舉，不能因為政黨的利益，導致選舉失敗，侯柯、柯侯的搭配，朱立倫跟柯文哲談時都討論過，但他跟馬英九都認為侯友宜近期民調有回升，所以跟柯文哲比民調，馬英九也認為侯友宜會贏。
蕭旭岑也提到，最近他看到一些群組之中，很多人對柯文哲在做攻擊，如果兩黨要合作，應該要保持善意，這樣的建議也可以感動中間選民，民調趨勢就是藍白合才能跟賴蕭配一戰，分開選是要寄望棄保嗎？2000年選戰就棄保不乾淨，不合作就是無法下架民進黨。