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羅列徐春鶯參加統戰活動紀錄　基進黨不分區立委參選人告她國安法

▲台灣基進黨楊佩樺赴北檢告發陸配徐春鶯（圖／記者潘千詩攝，2023.11.10）
▲台灣基進黨楊佩樺赴北檢告發陸配徐春鶯（圖／記者潘千詩攝，2023.11.10）

記者潘千詩／台北報導

民眾黨擬提名陸配徐春鶯列不分區立委，但她過去的經歷在政壇引起爭議。台灣基進黨不分區立委參選人楊佩樺今（10）日到台北地檢署，按鈴告發徐春鶯涉嫌違反《國安法》第2條協助中國發展組織罪嫌。楊佩樺表示，徐春鶯過去都以台灣新住民發展協會名義去交流，背後是中資嗎？盼藉由告發讓國安單位介入調查。

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楊佩樺手拿一張表格指稱，她們上月底，陸續整理出徐春鶯過去參加統戰交流、協助動員台灣新住民過去交流、甚至發表促統言論等證據，全部蒐集完成。

該表格顯示，徐在2017年的海峽論壇會見「中華和平發展促進會總會」主席武麗華，2018年與雲南省委台辨公室主任張朝德會面，並表示「一定會教育好子女，增強對祖國大陸的認同，增強對我們民族文化的認同等語」，2018年主辦「百人旗袍千人秀」，由中國大陸國務院轄下民政部所屬之「兩峽兩岸婚姻家庭服務中心」副主任楊文濤蒞臨活動現場等。

▲台灣基進黨楊佩樺赴北檢告發陸配徐春鶯（圖／記者潘千詩攝，2023.11.10）
▲台灣基進黨楊佩樺赴北檢告發陸配徐春鶯（圖／記者潘千詩攝，2023.11.10）
楊說，徐一再強調她不是共產黨黨員，卻沒有回應為什麼要去參加統戰交流、發表促統言論等爭議，她一再避而不談，代表她非常心虛。

楊佩樺說，從上週開記者會請徐春鶯一定要出來解釋清楚，顯然徐並不在意這件事，徐也一再強調是中華民國國民，領有身分證，有資格出來參選，那我們同樣要求妳有履行義務的必要，妳必須守中華民國的法律，但徐所做的一切都沒有遵守中華民國的法律。

楊佩樺表示，徐春鶯多次參加統戰單位所辦的研習營，裡面都發表台灣是中國的一部分、兩國應該統一、兩岸一家親等言論，其實徐春鶯也都附和，也希望朝此目標協助陸配可以回到中國，或是陸配的婚生子女也可以回到祖國，看看祖國的好，也讓兩岸促進統一交流。

楊說，徐有意參選立委，就應接受放大鏡檢視，因過去全國台聯有一個最大的工作任務及目的就是希望這些受過培訓的人回到台灣積極參政跟議政，徐春鶯疑似有讓中國培訓後才來參選；第二點是徐一直以來都拿台灣新住民發展協會名義去中國交流，我們不禁質疑背後的資金是正常的嗎？還是有中資介入？希望透過告發，讓國安單位介入調查。

▲李正皓批評徐春鶯若進到國會，將是史上最大國安漏洞。（圖／NOWnews資料照）
▲陸配徐春鶯（圖／NOWnews資料照）

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