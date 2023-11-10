雙11麥當勞APP加碼！7款「買一送一」11元吃麥香雞　買套餐送小薯

別亂碰當沖！他3年負債600萬　賠上20年人生畢業文曝：回去上班了

▲近年股市相當夯，除了疫情的航運股、近期的AI股等等，都讓不少人賺進不少獲利，但也有人因此欠了一屁股債慘賠。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲近年股市相當夯，除了疫情的航運股、近期的AI股等等，都讓不少人賺進不少獲利，但也有人因此欠了一屁股債慘賠。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者張嘉哲/綜合報導

近年股市相當夯，除了疫情的航運股、近期的AI股等等，都讓不少人賺進不少獲利，但也有人因此欠了一屁股債慘賠。近日就有一名網友分享自己當沖3年的悲慘經驗。表示目前身上背了完整的600萬負債，而這些錢是當初拿房子增貸的貸款，現在每個月要月繳3萬多，要20年才能還完，不僅賠錢也賠掉20年人生，現在已經回去乖乖當上班族，勸世畢業文引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「當沖勒戒所」貼文指出，表示在2021年疫情間，誤打誤撞買到70多元的台康生技，短短半個月價格翻了一倍來到150元，因此讓他賺進6位數，瞬間讓她有「股票太好賺」的想法，進而進入當沖之路。

「每天開盤就將額度打滿，閉著眼睛進場多空，方向對了就是放著等待，小賺就趕緊出場，錯邊了就加碼凹單，常常499萬凹到最後一盤，收盤前都不把損益數字放在眼中。直到收盤，價格不會動了才開始後悔，就這樣大賠小賺了一整年，帳面上也累積了200萬的虧損」。

▲網友曬出自己的對帳單，表示在投入股市三年慘賠600萬元。（圖/當沖勒戒所）
▲網友曬出自己的對帳單，表示在投入股市三年慘賠600萬元。（圖/當沖勒戒所）
該網友提到，自己後來改變策略，採取略縮小單筆額度並且打tick（股價跳動檔位就獲利了結）的方式進行買賣，讓他一整年下來勉強小賺，不過後來又覺得這個方法賺錢太慢，於是又回到當初大起大落的常態，5月時沒輸沒贏，6、7月靠著AI又大賺快200萬元。

不過最後沒注意到行情並不會一直往上，還一直把錢塞道波段中，最後在AI股急殺情況下慘賠，就這樣從8月到10月把贏來的錢又輸光，甚至倒輸400萬元。該網友提到「回顧這3年，多個投資帳號的下單總金額高達40多億元，就算手續費1.6至2折，加上交易税就佔450萬元，佔了虧損的70%以上，這才發現交易成本也不容小覷」。

▲網友分享自己當沖三年經驗慘賠600萬畢業的故事，表示自己也賠上了20年的人生。（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友分享自己當沖三年經驗慘賠600萬畢業的故事，表示自己也賠上了20年的人生。（示意圖／翻攝pixabay）
該網友說「現在我身上揹了600萬元的負債，而這些錢是當初他拿房子增貸得到的，因此現在需要月繳3萬多元，花20年去慢慢還完，這都是真實血淋淋的教訓，希望大家要量力而為，現在只能乖乖回歸到上班族生活，與大家共勉之」。勸世文曝光之後，不少網友也紛紛給予安慰表示「真的不要亂碰當沖啊....祝安好」、「我是其中之一，作者跟我的情況太像了，我是輸在當時航海王」、「有單就信了，希望能記取教訓」、「交易金額的手續費也太驚人，根本都是輸在手續費啊」、「真的勸身邊的人不要再碰當沖了吧」。

事實上，「當沖」為當日沖銷（Day Trading）的簡稱，意思是當日開盤後完成買賣股票的動作來賺取價差，股票不會放到隔天下一個交易日，也稱為不留倉，但其風險也相對長期持股來的高很多，可以短期進帳數萬元，也可能慘賠大量金額。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

他「砸150萬日幣」買NVIDIA股票！9年瘋狂飆漲80倍　脫手金額曝光

愛莉莎莎「買股票不如我的課」吸6千多萬！遭酸鬼才邏輯

美女主播「買台積電股票」爽撈賺翻！曝背後關鍵：太厲害

搬家翻出「50年前臨時股票」！眾見金額讚嘆：根本是鉅款

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞