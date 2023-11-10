別亂碰當沖！他3年負債600萬　賠上20年人生畢業文曝：回去上班了

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「每天開盤就將額度打滿，閉著眼睛進場多空，方向對了就是放著等待，小賺就趕緊出場，錯邊了就加碼凹單，常常499萬凹到最後一盤，收盤前都不把損益數字放在眼中。直到收盤，價格不會動了才開始後悔，就這樣大賠小賺了一整年，帳面上也累積了200萬的虧損」。
該網友提到，自己後來改變策略，採取略縮小單筆額度並且打tick（股價跳動檔位就獲利了結）的方式進行買賣，讓他一整年下來勉強小賺，不過後來又覺得這個方法賺錢太慢，於是又回到當初大起大落的常態，5月時沒輸沒贏，6、7月靠著AI又大賺快200萬元。
不過最後沒注意到行情並不會一直往上，還一直把錢塞道波段中，最後在AI股急殺情況下慘賠，就這樣從8月到10月把贏來的錢又輸光，甚至倒輸400萬元。該網友提到「回顧這3年，多個投資帳號的下單總金額高達40多億元，就算手續費1.6至2折，加上交易税就佔450萬元，佔了虧損的70%以上，這才發現交易成本也不容小覷」。
該網友說「現在我身上揹了600萬元的負債，而這些錢是當初他拿房子增貸得到的，因此現在需要月繳3萬多元，花20年去慢慢還完，這都是真實血淋淋的教訓，希望大家要量力而為，現在只能乖乖回歸到上班族生活，與大家共勉之」。勸世文曝光之後，不少網友也紛紛給予安慰表示「真的不要亂碰當沖啊....祝安好」、「我是其中之一，作者跟我的情況太像了，我是輸在當時航海王」、「有單就信了，希望能記取教訓」、「交易金額的手續費也太驚人，根本都是輸在手續費啊」、「真的勸身邊的人不要再碰當沖了吧」。
事實上，「當沖」為當日沖銷（Day Trading）的簡稱，意思是當日開盤後完成買賣股票的動作來賺取價差，股票不會放到隔天下一個交易日，也稱為不留倉，但其風險也相對長期持股來的高很多，可以短期進帳數萬元，也可能慘賠大量金額。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。