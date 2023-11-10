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響應2050淨零碳排 中市機車定檢明年啟動E化簡訊通知

▲響應2050淨零碳排，台中市機車定檢通知，明年全面無紙化，改採E化簡訊通知車主。（圖／環保局提供）
▲響應2050淨零碳排，台中市機車定檢通知，明年全面無紙化，改採E化簡訊通知車主。（圖／環保局提供）

記者金武鳯/台中報導

臺中市府響應2050淨零碳排，自明年1月1日起，全面停止寄發傳統紙本定檢明信片，啟用機車定檢通知電子化服務。環保局呼籲，尚未加入機車定檢通知E化簡訊服務的機車車主，盡速前往「臺中市政府環境保護局機車定檢簡訊通知網」，登錄機車車牌號碼及手機號碼，避免錯過接收定檢通知資訊。

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環保局表示，凡是機車設籍臺中市，即符合登錄資格。民眾可透過智慧型手機或平板裝置，輸入網址：「https://taichungsms.greenideas.com.tw/」，或掃描宣導活動海報QRcode條碼，進入網頁後依循系統提示要件完成申請者，即可年年接獲機車定檢通知電子化服務，簡便又環保，更暢通定檢機車車主接收排氣定檢通知管道。

環保局長陳宏益表示，機車排氣檢驗費用是由環境部空氣污染防制經費補助，全民皆可享有免費檢驗之服務，請民眾多加利用。為維護臺中市良好空氣品質環境，請車主務必於每年機車定檢期間完成檢驗，並養成車輛定期保養觀念，民眾亦能同步掌握自身車輛現況，減少車輛臨時「顧路」或緊急事故發生。

環保局統計，截至112年9月底止，設籍臺中市機車有183萬7,977輛，其中每年應排氣定檢機車高達123萬餘輛。為響應2050淨零碳排，同時提醒車主定期完成機車定檢，臺中市自去(111)年起，即針對已登錄「臺中市機車排氣定檢通知無紙化服務申請」的車主進行機車定檢簡訊通知服務，今(112)年更進一步升級優化E化簡訊服務系統，讓民眾能更簡便加入E化定檢簡訊通知服務行列，歡迎尚未登錄之車主多多善加利用。

環保局提醒，出廠滿5年以上之機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度排氣定檢。若機車逾期未定檢，將依《空氣污染防制法》裁處新臺幣500元罰鍰；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再裁處新臺幣3,000元罰鍰，後續經環保局再通知限期完成定檢而仍未改善完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。

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