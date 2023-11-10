黃捷擋泥板2.0一晚秒殺　曝站台輔選擬邀這個人

高雄市第六選區民進黨候選人黃捷，今早在郭建盟、黃文益議員的陪同，在中華、七賢路口向上班民眾揮手致意。提到昨晚上架與《山道猴子的一生》聯名的擋泥板，迅速就售完，今早她又緊急加開，也讓黃捷直呼很驚喜，能受到很大迴響，提到選戰規劃，她也許願，若蕭美琴大使能有機會返台，希望可以邀請她來站台。
記者鄭婷襄／高雄報導
《山道猴子的一生》「擋泥板2.0」的限定聯名款募款小物，昨晚才剛推出就秒殺，黃捷說，很感謝網友熱情的支持，賣的速度比去年首度推出時還快，網友表示「真的需要這個酷東西」、「希望替老爸拿到擋泥板」、「等了好久」，並表示想在擋泥板讓本人簽名。原復刻版在六分鐘就賣完，新版也在今早緊急加開第二波的預購，並請廠商加印，務必要滿足支持者的心意。
黃捷說，相關的競選小物紛紛出爐，目前已有海報、大小旗子，之後會有面紙、文宣來發放。她表示，小物除了可到競總領取，也能到五位總幹事的服務處索取，包括黃文益、郭建盟、湯詠瑜、簡煥宗、李喬如議員。
黃捷說，之後的選戰規劃，除了要與賴清德主席同台，攜手在高雄衝高投票率，找回選民的信心和熱情外，也希望邀請黨內有聲望的前輩來為她輔選，包括蔡英文總統、蘇貞昌院長等。她也許願，若蕭美琴大使能有機會返台，希望可以邀請她來站台，為自己的選情拉抬，力拚「總統勝選、國會過半」。