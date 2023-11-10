MLB／史上最激烈！大谷翔平爭奪戰20隊參戰 美媒猜至少10隊報價
根據《USA Today》記者Bob Nightengale猜測，預計將有20支球隊參加日籍二刀流好手大谷翔平的爭奪戰，其中10支球隊將正式提出報價，這也是大聯盟自由市場前所未見的狀況。
記者路皓惟/綜合報導
即使是大咖球星，通常在自由市場，當初表示網羅興趣的球隊也會逐漸縮減，剩下2到3支球隊會提出正式報價。去年對「法官」Aaron Judge提出報價的是洋基、巨人和教士3支球隊，而在2018年休賽季，對Bryce Harper提出報價的也僅有費城人、道奇和巨人3隊。
然而，大谷翔平是個特例，Nightengale表示，目前約有20隊已經展開行動，大約有10隊可能會提出正式報價。
太空人總管Dana Brown表示：「沒有人知道大谷會選擇哪支球隊。任何事都有可能發生，突然間可能會有一支意料之外的球隊出現也不是不可能。」
大谷的未來一舉一動備受矚目，Dana Brown認為，這對美國棒球來說是好事，「多虧大谷，美國小孩開始思考自己也能成為二刀流，過去選秀會被挑中，通常必須選擇一項發展，但現在他們有機會跟大谷一樣。」
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