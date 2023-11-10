仁武男老師抓傷幼童臉還甩巴掌？家長氣炸PO網、教育局調查中
高雄有一位家長在臉書社團發文，表示自己的孩子在高雄仁武區一間幼兒園遭男老師強拉，甚至抓傷臉部和手部，男老師卻始終不承認有打孩子，直到家長帶小孩驗傷、校方通報教育局，男老師才致歉，最後調閱監視器畫面確認孩子曾被老師強拉三次，甚至同班同學都說有看到老師動手甩巴掌，家長表示發文是不希望有下一個受害者。
記者鄭婷襄／高雄報導
家長指出，事情發生是在11月1日上午9 點左右，發現孩子受傷卻是在下午放學接送時才知道，一進校門就看到該名男老師兩手固定孩子手臂，上前詢問老師告知抓傷孩子的手，卻說不知道臉部傷口是怎麼來的，孩子說是男老師打他，但男老師不承認，事後對質也說詞反覆。
家長說，直到他跟隔壁活動中心調閱監視器畫面，就看到孩子被強拉3次暴哭的影像，甚至同班同學都說有看到老師動手甩巴掌，老師還是堅持說是不小心抓傷，沒有打孩子，但小孩子回家想到就說老師打他，老師還說不可以告訴媽媽，孩子現在聽到「老師」兩個字就暴哭、不敢去上學。
高雄市教育局表示，已於11月1日接獲該校主動通報，立即請學校保留監視器畫面，並依教保相關人員違法事件調查處理辦法進行調查，學校已先將涉案人員暫時調離班級。
目前教育局已組成調查小組，會儘速完成調查，並強調針對不當對待幼兒案件零容忍，調查屬實者絕不寬貸；如調查屬實，依情節輕重最高可對學校及行為人裁罰60萬元，倘情節重大則依法裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可，行為人予以解聘且1至4年或終身不得在幼兒園服務。