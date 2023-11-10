MLB／為留下大谷翔平！天使超摳老闆願加入錢鬥 支付豪華稅也OK
為了與日籍二刀流好手大谷翔平續約，洛杉磯天使隊展現出不惜一切代價的決心，總管Perry Minasian在亞利桑那州舉行的冬季會議上向日本和美國媒體表示，他們將繼續與大谷協商，即便需要支付豪華稅也沒有問題。
記者路皓惟/綜合報導
如果與大谷簽下5億美元（約161.6億新台幣）破紀錄合約，下個賽季天使可能會超過支付豪華稅的門檻，不過Minasian強調，如果這是對球隊最有利的選擇，老闆也會願意支付豪華稅。
天使老闆Arte Moreno以吝嗇著稱，在今年開幕前的勞資談判中，他堅決反對提高薪資總額，過去一直避免支付豪華稅，但這回之所以改變心意，是因為他對大谷的表現給予高度評價，並從二刀流中獲得龐大的利益。
根據美媒報導，自從2021年大谷翔平真正成為二刀流球員以來，球隊的利潤逐年增加，本季光是僅靠贊助收入就獲得了近3300萬美元，能夠負擔大谷近4000萬美元年薪。
天使老闆過去也會特別為自己喜愛的球員提供大合約，Moreno曾多次在公開場合盛讚大谷表示，「他是個很棒的人，我們非常喜歡他。」
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