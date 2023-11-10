侯友宜毒品政策再提「緝毒署」　法務部認「疊床架屋」沒必要

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法務部表示，我國毒品政策，是依行政院2017年推動的新世代反毒策略，統合防毒、拒毒、緝毒、戒毒及修法配套等五大面向之「新世代反毒策略」，並據以擬具「新世代反毒策略行動綱領」。第一期工作重點為「人量並重，溯源斷根」，以「人」為中心追緝毒品源頭，且以「量」為目標消弭毒品存在。
第二期工作重點，透過跨部會、跨地方、跨領域的整體作戰，並運用「三減」策略，減少供給、減少需求和減少傷害，達到阻斷「毒三流」(物流、人流、金流)的目標。
另外，法務部也提出數據，證明台高檢署統合6大緝毒機關合作緝毒，成效顯著。
據統計，自2017年查獲純質淨重9公斤、2018查獲年6122.7公斤，2022年時已查獲量創新高至9916.4公斤。
毒品新生人口也下降，初犯人數占整體新收施用人數比例從2018年的1％、2019年的20.1％、2020年的19.9％、2021年的19.15％，到2022年的18.8％，已有效抑制新生人口的增加。
施用PMMA致死人數，從2020年93件、2021年37件、2022年6件，到2023年1至10月未見死亡人數，顯見施用新興毒品死亡案件已獲控制。
法務部表示，現行機制運作成效良好，並無成立緝毒署必要。
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