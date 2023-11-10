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Google大砍「閒置帳戶」！逾2年沒登入　12/1強制刪除：7解法自救

▲Google準備大砍「幽靈帳號」，超過兩年帳號沒有活動，12月1日將被強制刪除。（圖／擷取自Pixabay）
▲Google準備大砍「幽靈帳號」，超過兩年帳號沒有活動，12月1日將被強制刪除。（圖／擷取自Pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

還有20天！太久沒登入的Google帳號，12/1起官方將開始刪除閒置帳戶。根據「閒置Google帳戶政策」說明，當有2年沒有使用過該帳戶，Google 有權刪除該閒置帳號。近期可以試著登入舊帳號，並且試著發一封Email、觀看YouTube、使用雲端等官方才會認為是「活動」帳戶，才不會被刪除。

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Google帳號串連的服務越來越多元，登入一個帳號就能使用雲端、YouTube、Google 商店、Email、搜尋等服務。之前官方在「閒置Google帳戶政策」說明中進行更新，內文提到閒置 Google 帳戶是指超過 2 年未使用的帳戶，如果超過 2 年未使用 Google 帳戶，Google 有權刪除閒置帳戶及其活動和資料。如果超過 2 年未使用特定 Google 產品，Google 也有權刪除在該產品中的資料

▲Gmail 新增機密文件設定，可自動銷毀或隨時回收郵件。（圖／翻攝 Gmail）
▲官方建議可登入帳號後，同時進行Gmail讀取或傳送、使用雲端等7項服務，就會被認為是活動帳號，不會被砍 。（圖／翻攝 Gmail）
官方建議，可以進行以下的活動，才會被判定的是有效帳戶，不會限制是Google 裝置，在任何手機、電腦上登入 Google 帳戶後且執行以下7項的操作，就會視為該帳戶活動，帳號就不會被砍。

１讀取或傳送電子郵件

２使用 Google 雲端硬碟

３觀看 YouTube 影片

４分享相片

５下載應用程式

６使用 Google 搜尋

７透過「使用 Google 帳戶登入」功能登入第三方應用程式或服務

但也有例外，只要 Google 帳戶曾用於購買 Google 產品、應用程式、服務或有效的訂閱項目；仍有餘額的禮物卡；擁有已發布的應用程式或遊戲，且在當中購買了有效的訂閱項目或進行過金融交易，例如 Google Play 商店中的應用程式。

正透過 Family Link 管理有效的未成年人帳戶。用來購買數位商品，例如書籍或電影等則不在此範圍內。

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