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到高雄參加Coldplay演唱會別開車！交通措施看過來

▲高雄世運主場館是目前台灣辦理演唱會可容納最多人數的場地，預估場內外人數將逾8萬人。（圖／高雄市交通局提供）
▲高雄世運主場館是目前台灣辦理演唱會可容納最多人數的場地，預估場內外人數將逾8萬人。（圖／高雄市交通局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

英國搖滾天團Coldplay即將於11月11日到11月12日在高雄世運主場館開唱，高雄市交通局提醒，世運大道在兩日8-24時實施交通管制，周邊道路可能壅塞，建議改道；因應人潮眾多，已規劃捷運及台鐵加密班次、免費接駁車服務，樂迷請盡量搭乘捷運、接駁車或步行前往，避免塞車或尋找車位延誤入場時間、共同響應Coldplay節能減碳的樂團理念。

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交通局說明，世運主場館是目前台灣辦理演唱會可容納最多人數的場地，預估場內外人數將逾8萬人。為維護參加民眾步行安全，世運大道每日8~24時將實施交通管制，交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有壅塞情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

▲高雄世運主場館是目前台灣辦理演唱會可容納最多人數的場地，預估場內外人數將逾8萬人。（圖／高雄市交通局提供）
▲高雄世運主場館是目前台灣辦理演唱會可容納最多人數的場地，預估場內外人數將逾8萬人。（圖／高雄市交通局提供）
交通局補充，Coldplay現場演出皆致力於追求環保與節能減碳，讓永續概念更深植人心，高市府邀請樂迷朋友與國際演唱會環保潮流接軌，參加演唱會活動請盡量搭乘大眾運輸工具，「搭捷運、不開車、少騎車」，管制期間會場周邊道路均禁止臨時停車，有接送需求的民眾，請多多利用外圍各捷運及輕軌站臨停接送，再轉搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5-8 分鐘即可抵達演唱會場；此外，主辦單位也特別安排免費接駁專車，15時至19時30分提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務、21時至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。

散場疏運部分，民眾同樣可利用捷運紅線 R17 世運站轉乘，捷運已規劃提高疏運量能，將縮短班距為3-4分鐘，歡迎民眾多加利用外，世運翠華路東側人行步道系統完整，也鼓勵民眾可多以步行方式前往左營站，步行時間約25分鐘，不須排隊等候捷運或接駁車，方便又輕鬆。

▲世運主場館演唱會交通指南。（圖／高雄市交通局提供）
▲世運主場館演唱會交通指南。（圖／高雄市交通局提供）
本次活動機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側、軍校路西側（世運大道至海功路）及緯六路，開放時間為11日及12日上午8時至23時，騎車前往的樂迷可多加利用。另會場「絕不提供汽車停車位」，請民眾千萬不要開車來，搭捷運及接駁車是依然是最聰明最方便的選擇。

另台鐵為服務外地歌迷，將分別加開 11 日、12日22 時 30 分至凌晨1時的北上列車，台灣高鐵則將於12日加開22時30分加班車、提供台中以北民眾交通服務，詳細列車及購票資訊請至台鐵網頁（https://www.railway.gov.tw/）及台灣高鐵網頁（https://www.thsrc.com.tw/）查詢，相關交通管制及疏運措施於活動當日將視人潮狀況彈性調整並依現場執行措施為主。

▲世運主場館演唱會改道指南。（圖／高雄市交通局提供）
▲世運主場館演唱會改道指南。（圖／高雄市交通局提供）

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