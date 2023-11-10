債務糾紛！高雄球棒隊砸車砸店家　警逮8人送辦

誘騙民眾「貸款」變「洗錢」 科偵隊逮5人

▲詐騙集團利用民眾急需貸款之心理，謊稱能協助透過金流進出，提升帳戶信用額度，進而能貸款更多金額，殊不知帳戶將淪為詐騙集團的洗錢工具。（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲詐騙集團利用民眾急需貸款之心理，謊稱能協助透過金流進出，提升帳戶信用額度，進而能貸款更多金額，殊不知帳戶將淪為詐騙集團的洗錢工具。（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

臺中市政府警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊日前搗破一處詐欺集團的洗錢水房，經查發現28歲田姓主嫌為首的詐騙集團，利用民眾急需貸款之心理，謊稱能協助透過金流進出，提升帳戶信用額度，進而能貸款更多金額，殊不知帳戶將淪為詐騙集團的洗錢工具。

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本案報請臺灣臺中地方檢察署年股檢察官指揮偵辦，經過科偵隊縝密蒐證及科技偵查，見時機成熟向法院聲請搜索票獲准，劃勤務於臺中市西區一處民宅進行搜索，破門攻堅發現該處為詐騙集團的洗錢水房，警方在該機房內竟發現一塊作為教戰使用的大型白板，以及數十則假貸款客服的教戰守則，令警方訝異的是該詐欺集團才成立不久，竟有如此縝密的分工，甚至將工作群組命名為「甲午戰爭」，且成員暱稱都是著名人物，既有三國時代的「臥龍先生」諸葛孔明，也有小說人物楊門女將「穆桂英」，甚至連時下最夯的「國民大哥」炎柱煉獄杏壽郎都混雜在其中。


詐騙集團還利用寄送「麥香」給遭作為洗錢的人頭帳戶，測試所填資料是否屬實，再要求人頭帳戶進行愛心捐款，做為測試帳戶是否被凍結的手段，整個犯罪手段十分縝密，企圖掩蓋犯罪跡證及擾亂警方辦案方向。科偵隊透過科技協助辦案，將「甲午戰爭」白板教戰手則拆解分析，即使詐騙集團頑強狡辯，警方仍全盤掌握成員所涉及的犯罪事實，逐一突破心防各個擊破，全案詢後將田姓主嫌等5人依詐欺罪、違反洗錢防制法等罪移送臺中地檢署偵辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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