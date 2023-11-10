誘騙民眾「貸款」變「洗錢」 科偵隊逮5人

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本案報請臺灣臺中地方檢察署年股檢察官指揮偵辦，經過科偵隊縝密蒐證及科技偵查，見時機成熟向法院聲請搜索票獲准，劃勤務於臺中市西區一處民宅進行搜索，破門攻堅發現該處為詐騙集團的洗錢水房，警方在該機房內竟發現一塊作為教戰使用的大型白板，以及數十則假貸款客服的教戰守則，令警方訝異的是該詐欺集團才成立不久，竟有如此縝密的分工，甚至將工作群組命名為「甲午戰爭」，且成員暱稱都是著名人物，既有三國時代的「臥龍先生」諸葛孔明，也有小說人物楊門女將「穆桂英」，甚至連時下最夯的「國民大哥」炎柱煉獄杏壽郎都混雜在其中。
詐騙集團還利用寄送「麥香」給遭作為洗錢的人頭帳戶，測試所填資料是否屬實，再要求人頭帳戶進行愛心捐款，做為測試帳戶是否被凍結的手段，整個犯罪手段十分縝密，企圖掩蓋犯罪跡證及擾亂警方辦案方向。科偵隊透過科技協助辦案，將「甲午戰爭」白板教戰手則拆解分析，即使詐騙集團頑強狡辯，警方仍全盤掌握成員所涉及的犯罪事實，逐一突破心防各個擊破，全案詢後將田姓主嫌等5人依詐欺罪、違反洗錢防制法等罪移送臺中地檢署偵辦。
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