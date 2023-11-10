不上課拿1學分！華梵大學下週停課5天　讓學生「設計自己生命」

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華梵大學說，由於「生命設計週」是一個前所未有的創新設計，國內外無參考範例可循，為了讓師生和家長理解，計畫計畫發起人、校長林從一親自寫信給全校師生，說明生命設計週的精神和意義，在於藉由生命設計活動，讓學生探索自我的學習目的與意義，以燃起自己的生命意志與學習動機。
林從一強調，停課不是「放假」也不是「停學」，而是類似「空檔年」（Gap Year）的概念，希望透過全校常規課程的放空，鼓勵學生在停課的1週裡騰出時間，自主規劃與完成一個由自己決定的生命目的與設計活動。
林從一提到，生命目的與設計活動無論多小都沒關係，只要是學生自己決定、選擇、實踐出來的都可以，例如，做一件想做但一直沒空做的事、壯遊旅行、義工服務，甚至純粹放空無所事事，或想嘗試不一樣的生活方式等，都符合生命設計的基本精神，但應兼顧安全性，避免高風險活動。
而針對未能自己設計生命活動的同學，華梵大學也整合全校各單位資源，提供包括各類工作坊、拜訪自學達人校友蔡曜陽、海外遊學團等一系列的生命設計活動進行引導，學生可自由選擇是否參加。
由暢銷書《海賊王的哲學課》作者、華梵大學佛教學院長冀劍制所帶領的「勇氣工作坊」，即是將知名動漫《海賊王》的勇氣實踐哲學帶入，參加學生需於前1週和老師討論個人的內在恐懼，並設計出培養勇氣的冒險方式，填好「我的冒險」表格，於生命設計週時依據擬定的計畫實踐冒險，挑戰人生。
冀劍制說，人往往因害怕挑戰失敗就不去挑戰，但只要改變生命態度，探索自己的內在恐懼，用意志力面對它、挑戰它、克服它，就有機會扭轉人生，對未來產生更大的信心；此次報名參加「勇氣工作坊」的學生，踴躍提交自己想要挑戰的項目，包括社交恐懼、手機成癮、責任感太重導致壓力過大等，希望經過1週的實踐能夠逆轉人生。
華梵大學表示，無論自由設計體驗活動或藉由工作坊的課程活動引導，學生在停課1週返校後，需繳交「生命設計實踐反思報告」，回答「實踐活動中遇到哪些挑戰」、「這次的經驗會怎樣應用到未來生活」等12大問題，再任擇一位教職員分享心得並給予回饋意見，最後即能得到通識1學分。
林從一說，華梵生命設計週本學期為試辦性質，為了鼓勵學生們認真參與並撰寫反思報告，學校還將舉辦神秘禮物抽獎活動，以及返校後的生命設計實踐經驗與交流分享會。後續也將持續對全校導師施以「生命設計」專業訓練，完成相關教材，113年度開始全面正式實施。