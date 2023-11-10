Coldplay演唱會高雄登場！3景點、5米其林　1文打包周邊美食旅遊

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📍景點一：見城之道
位於左營蓮池潭邊、龜山腳下的「見城之道」，今年3月才剛正式啟用，以舊城內的見城館為起點，連接大小龜山既有步道，最後銜接至北門，全長770公尺步的空中步道沿著舊石城興建。，也可一覽蓮池潭風光。
📍景點二：果貿社區
有「高雄小香港」之稱的「果貿社區」，因為許多網紅在此拍照打卡，能拍出有如周星馳電影中的知名場景。
📍景點三：再見捌捌陸—台灣眷村文化園
知名眷村景點「再見捌捌陸—台灣眷村文化園區」，也能入住建業新村的特色民宿，在此有濃厚眷村人文氛圍，為高雄市特有的陸海空三軍眷舍，保存近90公頃的眷村文化景觀，是保存面積為全國第一。
📍周邊米其林入選餐廳
左營區周邊有3家米其林入選餐廳，像是以時尚歐陸菜著名的「弄盞欣悅」，提供無菜單歐陸料理，巧妙將亞洲元素、台灣食材如縙其中。還有左營知名老店「海光俱樂部中餐廳」，帶著濃厚江浙風味與眷村口味。還有看來新穎但其實已經經營超過25年歷史的台菜「古家海鮮」，將澎湖等地海鮮，以帶點西式、港式手法重新演繹。
📍周邊必比登小吃
該區域內的必比登推介名單，有「正宗鴨肉飯」，除了招牌鴨肉飯，煙燻鴨肉香氣四溢，手切鴨腿是每日限量，鴨內臟也新鮮美味。至於「弘記肉燥飯舖」，美味的肉燥配方，其實來自於高雄另一家老店「柏泓」，肉燥飯上頭有鹹香夠味的肉燥，還通常建議加顆荷包蛋，帶生蛋黃混著入口，是銷魂的好滋味。