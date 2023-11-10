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王家梁拍片將「絲巾蓋嫩嬰臉上」挨轟太危險　他出面解釋：很透氣

▲王家梁（右）為拍影片將絲巾蓋女兒臉上，遭到網友砲轟，對此，他也親自解釋了。（圖／王家梁FB）
▲王家梁（右）為拍影片將絲巾蓋女兒臉上，遭到網友砲轟，對此，他也親自解釋了。（圖／王家梁FB）

記者薛羽彤／綜合報導

演員王家梁去年娶回大6歲的許維恩，今年6月夫妻倆迎來女兒「忒忒」誕生，成為新手爸媽。昨（9）日他PO出一段顧小孩的影片，其中一幕他將絲巾蓋在女兒臉上，短短幾秒的行為，被網友認為不妥，慘被出征。對此，他也親自解釋並道歉，「往後會更加注意～一切還是以安全為首要條件。」

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▲王家梁將絲巾蓋在女兒臉上挨轟。（圖／王家梁IG）
▲王家梁將絲巾蓋在女兒臉上挨轟。（圖／王家梁IG）
王家梁昨日PO出他和許維恩拍攝的影片，主題為「真男人就是要能屈能伸！」其中一段他想表達爸爸顧小孩的日常，他將絲巾以「不經意」的方式蓋在女兒臉上，隨後許維恩經過時，在趕快拿起來，好好蓋在女兒身上，並安撫寶寶。

▲王家梁和許維恩為了拍影片，將絲巾蓋在女兒臉上引發網友熱議。（圖／王家梁IG）
▲王家梁和許維恩為了拍影片，將絲巾蓋在女兒臉上，引發網友熱議。（圖／王家梁IG）
王家梁將絲巾蓋在女兒臉上，這一幕引發不小爭議，使得他遭到網友攻擊，「為了拍片拿被被蓋嬰兒的臉有夠危險」、「我女兒小的時候 ～ 我多怕她被被蓋住…那時有太多嬰兒被被，衣物窒息的新聞」、「捨得這樣把寶寶的臉蓋住嗎」。對此，王家梁也親自回應，那條不是普通的棉被，而是透氣絲質的絲巾，並表示往後在照顧孩子上會更注意，「蓋在忒忒臉上的是絲質的絲巾，非常輕也很透氣，相對安全。當然往後會更加注意～一切還是以安全為首要條件，謝謝各位。」

▲王家梁看到網友反應，親自留言解釋並道歉。（圖／王家梁IG）
▲王家梁看到網友反應，親自留言解釋並道歉。（圖／王家梁IG）
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