中山醫院「蛋黃區」土地被砍8坪多 大安地政事務所須國賠1558萬
位於台北市仁愛路四段，有「貴族醫院」稱號的私立中山醫院前（2021）年發現，土地登記的面積被大安地政事務所逕自更正，面積還短少了28平方公尺，約8.47坪，因此提起國賠訴訟。台北地院認定，大安地政事務所1977年辦理重測時計算錯誤，判須國賠1558萬多元。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
中山醫療社團法人主張，院址地主原為醫院合夥人，地主後來同意將部分土地移轉院方續為醫療使用，並於2008年3月辦理地主用其應有部分抵繳增資股款，法人資本額因而提高、土地之應有部分增加為285分之274，土地登記面積則為1371平方公尺，但大安地政事務所2021年10月18日逕行辦理面積更正，更正土地登記面積為1343平方公尺，較原登記面積短少28平方公尺。
中山醫療社團法人認為，地政事務所登記錯誤，降低法人的實定資本額及必要財產之市場公允評價而受有損害，求償國賠1558萬6274元。
北院查出，登記出錯的原因，是台北市政府前地政處測量大隊於1977年間辦理地籍圖重測時面積計算有誤所致，不能歸責於地主；當年中山醫療社團法人雖以「無償移轉」為名，取得院址土地，目的是《醫療法》鼓勵地主移轉土地給醫療法人續用而免徵土地增值稅，實際上有提供地主社員權做為對價，並非「無償取得」。
北院認定，中山醫療財團法人因院址土地登記面積減少，須負賠償責任，經計算後，判全額賠償1558萬餘元，可上訴。