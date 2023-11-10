台灣最強景點公開了！「單月衝破86萬人」造訪　高美濕地跌落神壇

韓國旅遊別錯過！大邱、浦項攜手推觀光　竟有「用走的」雲霄飛車

▲位於浦項市立美術館園區內，用不鏽鋼打造的大型置藝術《SPACE WALK太空漫步》，登上軌道頂層還可360度俯瞰浦項的壯闊海景。（圖／韓中醫療觀光合作中心提供）
▲位於浦項市立美術館園區內，用不鏽鋼打造的大型置藝術《SPACE WALK太空漫步》，登上軌道頂層還可360度俯瞰浦項的壯闊海景。（圖／韓中醫療觀光合作中心提供）

記者賴禹妡／綜合報導

今年許多人安排出國旅遊，韓國更是熱門首選地之一，依據韓國觀光公社統計，9月赴韓旅遊人次超過9萬人次，和去年同期相比，人數激增19倍以上。由於看好台灣觀光市場潛力，韓國地方政府大邱和浦項市特別攜手「韓中醫療觀光合作中心」，以韓國深厚的醫美資源及特色美食、私房景點等，一同向台灣旅客招手，積極搶攻台灣出境旅遊市場，甚至浦項美術館還有「用走的」雲霄飛車，《SPACE WALK太空漫步》可欣賞360度浦項壯闊海景。 

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「韓中醫療觀光合作中心」隸屬於韓國保健產業振興院，主要結合韓國頂尖教學醫院，協助推廣韓國健檢、醫美、醫療、在地文化等觀光旅遊活動，積極向大中華地區宣傳醫美專業、韓國流行文化等。   

大邱好吃又好買　在地人不藏私推薦 

提到大邱美食，當然不能錯過身為發源地的「韓式炸雞」，有別於台灣人較常接觸的「橋村炸雞」，在地人特別推薦必嚐炸雞是「炸雞啤酒王Chimcking」，最讓人驚豔的是它的「炸雞胸肉」，使用獨特醬汁醃製而成，口感酥脆像極了餅乾，是搭配啤酒的絕佳良伴；除此之外，當然不能錯過道地的招牌蜂蜜炸雞和醬香炸雞，此處可是年輕人聚餐首選，人潮絡繹不絕。 

至於大邱必買的伴手禮，自然就是提供各種可以變的「美」的產品，想要一次購買大邱當地最具特色的化妝品，不妨到化妝品協會所成立的「化妝品展售中心」，該協會集中大邱地區知名品牌，甚至是全韓國專業大型醫美中心指定的保養品牌於此展示。除了可看到國際知名網紅金卡戴珊（Kimberly Kardashian）使用的護膚品牌，還能在這裡自製屬於自己味道的香水。 

▲在地人特別推薦必嚐炸雞是「炸雞啤酒王Chimcking」，最讓人驚豔的是它的「炸雞胸肉」。（圖／韓中醫療觀光合作中心提供）
▲在地人特別推薦必嚐炸雞是「炸雞啤酒王Chimcking」，最讓人驚豔的是它的「炸雞胸肉」。（圖／韓中醫療觀光合作中心提供）
走訪浦項韓劇美景　夜宿海濱露營車 

「浦項」是位於韓國慶尚北道的港口城市，有全韓國最宜人城市的美譽。浦項擁有東海岸海天一色的美景和小鎮風光，知名的浪漫韓劇《山茶花開時》、《海岸村恰恰恰》便是在此取景，劇中熱門取景地點包含九龍浦日本人家屋、月浦海水浴場、沙邦紀念公園等，吸引了眾多影迷到此朝聖。 

另外，若想體驗走在雲霄飛車軌道上的刺激感，就絕不能錯過位於浦項市立美術館園區內，用不鏽鋼打造的大型置藝術《SPACE WALK太空漫步》，攀爬在蜿蜒的階梯上，登上軌道頂層還可360度俯瞰浦項的壯闊海景。 

到了夜晚，浦項沿海的露營區 「Uni's Sea尤尼的大海」，更是浦項吸引遊客的一大亮點，不僅可體驗在夜晚圍繞著營火和燒烤美食的樂趣，還夜宿於沙灘旁的露營車，在舒適溫暖的床上，抬頭便可仰望天上的繁星，一切令人彷彿置身於韓劇裡的浪漫情境中，美不勝收。 

▲夜宿於浦項沙灘旁的露營車，在舒適溫暖的床上，抬頭便可仰望天上的繁星。（圖／韓中醫療觀光合作中心提供）
▲夜宿於浦項沙灘旁的露營車，在舒適溫暖的床上，抬頭便可仰望天上的繁星。（圖／韓中醫療觀光合作中心提供）
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