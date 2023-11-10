韓國旅遊別錯過！大邱、浦項攜手推觀光　竟有「用走的」雲霄飛車

我是廣告 請繼續往下閱讀
大邱好吃又好買 在地人不藏私推薦
提到大邱美食，當然不能錯過身為發源地的「韓式炸雞」，有別於台灣人較常接觸的「橋村炸雞」，在地人特別推薦必嚐炸雞是「炸雞啤酒王Chimcking」，最讓人驚豔的是它的「炸雞胸肉」，使用獨特醬汁醃製而成，口感酥脆像極了餅乾，是搭配啤酒的絕佳良伴；除此之外，當然不能錯過道地的招牌蜂蜜炸雞和醬香炸雞，此處可是年輕人聚餐首選，人潮絡繹不絕。
至於大邱必買的伴手禮，自然就是提供各種可以變的「美」的產品，想要一次購買大邱當地最具特色的化妝品，不妨到化妝品協會所成立的「化妝品展售中心」，該協會集中大邱地區知名品牌，甚至是全韓國專業大型醫美中心指定的保養品牌於此展示。除了可看到國際知名網紅金卡戴珊（Kimberly Kardashian）使用的護膚品牌，還能在這裡自製屬於自己味道的香水。
走訪浦項韓劇美景 夜宿海濱露營車
「浦項」是位於韓國慶尚北道的港口城市，有全韓國最宜人城市的美譽。浦項擁有東海岸海天一色的美景和小鎮風光，知名的浪漫韓劇《山茶花開時》、《海岸村恰恰恰》便是在此取景，劇中熱門取景地點包含九龍浦日本人家屋、月浦海水浴場、沙邦紀念公園等，吸引了眾多影迷到此朝聖。
另外，若想體驗走在雲霄飛車軌道上的刺激感，就絕不能錯過位於浦項市立美術館園區內，用不鏽鋼打造的大型置藝術《SPACE WALK太空漫步》，攀爬在蜿蜒的階梯上，登上軌道頂層還可360度俯瞰浦項的壯闊海景。
到了夜晚，浦項沿海的露營區 「Uni's Sea尤尼的大海」，更是浦項吸引遊客的一大亮點，不僅可體驗在夜晚圍繞著營火和燒烤美食的樂趣，還夜宿於沙灘旁的露營車，在舒適溫暖的床上，抬頭便可仰望天上的繁星，一切令人彷彿置身於韓劇裡的浪漫情境中，美不勝收。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！