動画冬橫町台中新光三越登場 集結八大經典作品亮相

今天起在新光三越台中中港店登場的「動画冬橫町」，集結八大經典作品《航海王》、《七龍珠》、《劇場版美少女戰士Cosmos》、《境界觸發者》、《屁屁偵探》、《小魔女DoReMi》、《數碼寶貝》、《光之美少女》的人氣經典商品及活動限定商品，要讓迷妹迷兄們一次買個夠。首日開幕，湧入人潮擠爆現場，人人滿載而歸樂開懷。
記者金武鳯/台中報導
走入展場，光之美少女、七龍珠、航海王等作品設置的主視覺拍照點，吸引民眾搶著拍照，也帶領大家走入作品世界，回憶著那曾經的熱血及感動。業者強調，一次網羅八大動畫作品展示，相當難得，加上人氣經典商品及活動限定商品，絕對不能錯過！
今天首日開幕，迷妹迷兄早早等在場外，一待開場，湧入人潮紛紛瞄準《航海王》全新五檔魯夫造型抱枕、玩偶、新四皇浴巾及燙金馬克杯搶購。還有《小魔女DoReMi》經典道具純銀首飾、限量預購30cm超大波隆悠遊卡等都是超夯商品，幾乎一補貨上架，就被掃貨一空。逼得現場立即廣播，魯夫造型抱枕每人限購5個，希望讓更多人也能買到夢幻逸品。
動画冬橫町讓人驚喜
不斷，包括限時推出不同作品限定印章，另販售限量單獨集章卡等。消費滿額即可獲得，每日滿額贈隨機角色胸章，以及厚壓克力立牌。首三日及每周六日，假日消費加碼滿額贈作品精美鑰匙圈，數量有限，送完為止。快來一趟橫町漫步之旅，讓寂寥的冬天不無聊。
更多詳細活動相關資訊，請密切注意FB官方粉絲團「東映動畫活動專區」、IG官方帳號「toei_anim_tw_event」。展期至12月12日， 平日：11:00~22:00、例假日：10:00~22:00，活動地點：新光三越台中中港店10F天空劇場