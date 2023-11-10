資訊月3大電信防詐騙工具整理！AI自動偵測系統　號稱減少9成詐騙

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中華電信攤位展出多項運用AI科技的應用，於資訊月中「個人」專區展出全台首家電信業者導入的「EPBOX手機回收機器人」，讓民眾自助體驗估價服務，透過高解析鏡頭及AI圖像辨識功能，5分鐘即可完成舊手機估價；現場還有「iPhone for life」新機方案，該專案享有AppleCare Services保險服務，想換下一代新機，僅需將舊機繳回並續訂方案。現場持iPhone 7以上機型回收並申辦精采5G月繳1399(含)以上方案，搭配iPhone15全機型，享購機折價2000元、持指定Android機型回收搭配指定資費，享購機折價最高3,000元。
此外，中華電信的「防駭守門員」，運用AI科技專家比對技術，以多達千萬筆以上的黑名單情資即時辨識詐騙簡訊及釣魚網頁，防範個資外洩，於現場完成體驗每日再送限量7-11咖啡商品卡。凡於資訊月期間至中華電信攤位，申辦雙11精采5G指定方案或iPhone for Life，加碼送5GB流量券；現場新申請/升速HiNet光世代速在必行2.0方案，送7-11商品卡500元。
📍台灣大哥大
因應新型詐騙崛起，台灣大從辨識偽冒網頁、阻隔詐騙電話、語音警示、電商購物等消費者接觸詐騙的各面向，建構反詐生態系，保護用戶資訊安全。資訊月現場展示「反詐戰警」，民眾發現疑似偽冒網站，可上傳「偽冒網站/詐騙訊息」全民通報平台。根據台灣大統計，「反詐戰警」每月協助企業用戶平均偵測出逾3,000個偽冒網站、APP及社群媒體廣告。近期將推出「反詐戰警個人版APP」，即時辨識陌生來電。同時還有「安心Call」隱碼服務，消費者收包裹、叫車個資不外洩，2年內降低90%以上個資外洩風險。台灣大提供國際來電語音警示、攔阻偽冒+886 9國際來話、政府111專屬短碼簡訊平臺等服務，近一年攔阻143萬則詐騙簡訊、407萬通境外詐騙電話、6萬筆惡意網址。
📍遠傳電信
根據遠傳統計因「AI預測詐騙自動偵測系統」，已經有效減少9成詐騙電話，詐騙偵測率高達95%，近2年來累計攔阻407萬筆詐騙簡訊、204萬通境外電話、5.3萬個惡意網址。正逢雙11電商旺季，遠傳friDay購物今年起也啟用「購物無痕通」服務，物流士透過虛擬門號聯繫收貨人，保障雙方的門號資訊皆受保護不外洩。
另遠傳去年底推出「遠傳守護網」加值服務，只要在遠傳網路上網，不需下載安裝App，就能自動為用戶阻擋惡意攻擊、釣魚網站，不到一年時間累積訂閱數就突破55萬，光今年就為用戶阻擋3.4億次有害的網站連結。同步提供遠傳用戶展場福利，下載遠傳心生活APP並現場掃碼就能領統一麵、線上兌樂園門票7折券，分享心生活APP及參加問答活動有機會領到免費咖啡及UNIQLO品牌包。透過心生活APP儲值預付卡上網，還可享加1元多送10天上網或20GB上網。