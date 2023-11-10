航空旅運需求強勁復甦 華航10月營收、客收齊創歷年同期最高
華航集團今（10）日公布10月份合併營業收入為160.76億元，登歷年同期最高，較前月增幅7.85%，較去年同期增加35.71億元，增幅28.56%，累計今年合併營收突破1500億關卡。其中，10月客運收入102.07億元，較前月增幅10.65%，較去年同期增加70.52億元，增幅223.52%，主因為航空旅運需求強勁復甦。
記者許若茵／台北報導
國際旅運需求暢旺，受惠雙十連假出遊，以及華航線上旅展、會員日促銷助攻，10月客收再站百億，寫下年月雙增表現，其中東北亞營收為年增幅度最大區域，而東南亞地區的曼谷，逢學生假期，旅運人次顯著增加，也助益整體客運收入成長。
華航透露，線上旅展銷售排行以東北亞東京、大阪、福岡及首爾，東南亞地區胡志明、新加坡等深受旅客喜愛，而長程線華航獨家安大略航線也入榜。迎接第四季歐美紐澳耶誕市集、跨年等出遊熱門節日，看好客運熱度可望延續，為營收帶來穩健成長動能。
華航10月貨運收入47.74億，較前月增加1.3億，增幅2.82%。華航評估，10月起空運市場進入傳統歐美假期購物旺季，且中國大陸十一長假及台灣雙十國慶連假後補貨力道增強，帶動貨量回穩且價格持續走揚，致使貨收較前月增長。電商貨及消費性電子產品等運送仍是第四季支撐空運市場的主力，預期市場艙位需求年底前將可維持水平，運價可望持續高檔，挹注整體營收。